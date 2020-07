Kommentar über Radunfälle in Bremen

Unfallfolgen abmildern und Helm aufsetzen

Maurice Arndt

In Bremen gab 2018 die meisten verunglückten Radfahrern in Relation zur Bevölkerung. Das soll sich ändern, doch Lösungen brauchen Zeit. Deshalb sollte es eine Helmpflicht geben, so Maurice Arndt.