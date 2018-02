Die Autos wurden bei dem Unfall komplett zerstört. (Nonstopnews)

Die beiden sehr schwer verletzten Opfer des Unfalls auf der Woltmershauser Straße am Wochenende schweben laut Polizei nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Wie berichtet, war ein 17-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Sonnabend auf der Flucht vor der Polizei in den Gegenverkehr gerast und dort mit einem Fahrzeug zusammengestoßen.

Beide Wagen wurden durch die Wucht der Kollision vollkommen zerstört, insgesamt sieben Menschen zum Teil schwer verletzt. Der 17-Jährige hatte keinen Führerschein, das Auto, mit dem er unterwegs war, gehört laut Polizei seinen Eltern. Der Pkw war wegen der auffälligen Fahrweise des Jugendlichen ins Visier der Ordnungshüter geraten. Als sie gegen 2.30 Uhr das Fahrzeug anhalten und kontrollieren wollten, gab der 17-Jährige Gas.

Kurz hinter dem Woltmershauser Tunnel verlor er die Kontrolle über den Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Gegenüber der Polizei soll er später eingeräumt haben, er habe unter Drogeneinfluss gestanden. Um was für Drogen es sich handelte und ob eventuell auch Alkohol eine Rolle spielte, konnte die Polizei am Montag noch nicht sagen. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung des Unfallfahrers stünden noch aus.

In jedem Fall wird auf den 17-Jährigen und seine Eltern in den nächsten Wochen und Monaten einiges zukommen. Die strafrechtliche Seite skizziert Frank Passade, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Bremen. Fahrlässige Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und dies eventuell noch im Zustand der Fahruntüchtigkeit ... zählt Passade auf, wofür sich der Jugendliche vermutlich verantworten muss.

Der Strafrahmen für die fahrlässige Körperverletzung bewegt sich von einer Geldstrafe bis hin zu drei Jahren Gefängnis und der für die beiden anderen Delikte jeweils von einer Geldstrafe bis hin zu einem Jahr Gefängnis. Dies allerdings nach dem Erwachsenenstrafrecht. Im Falle einer Verurteilung müsste der 17-Jährige aber natürlich nach Jugendrecht behandelt werden, erläutert Passade.

Dabei stehe weniger der Straf- als vielmehr der Erziehungsgedanke im Mittelpunkt. Die versicherungstechnische Seite dieses Falles erläutert Nils Linge, Pressesprecher des ADAC Weser-Ems. Erstes entscheidendes Kriterium sei die Frage, ob der Wagen zugelassen und versichert war. Ist dies nicht der Fall, würden die Unfallopfer von der Verkehrsopferhilfe Berlin entschädigt.

Geld von der Haftpflichtversicherung

Die würde dann allerdings einen 30 Jahre lang vollstreckbaren Titel gegen den 17-Jährigen erwirken, um sich das Geld oder zumindest einen Teil davon von ihm zurückzuholen, erklärt Linge. Bei den Summen, die für die ärztliche Behandlung der Verletzten anfallen könnten, könne man davon sprechen, dass er sich dann wohl fürs Leben ruiniert hätte.

Doch dies scheint nicht der Fall zu sein. Nach Erkenntnissen der Polizei war der Wagen angemeldet und versichert. Hier sei jetzt noch zu prüfen, ob es das erste Mal war, dass der Jugendliche auf diese Weise aufgefallen ist, erklärt ADAC-Sprecher Linge. Wenn nicht, könnte eventuell auch der Vater belangt werden. In jedem Fall bekämen die Geschädigten aber Geld von der Haftpflichtversicherung.

Der 17-Jährige müsse trotzdem mit einer Vertragsstrafe von vermutlich 5000 Euro rechnen. Die leite sich aus den sogenannten Obliegenheitsverletzungen ab, die im Versicherungsvertrag aufgeführt werden. Gemeint sind damit das Fahren ohne Erlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss.