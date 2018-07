Die Feuerwehr löscht am 1. August 2014 die Trümmer der Maschine nach dem Absturz in der Neustadt. (Frank Thomas Koch)

Am 1. August 2014 stürzte in der Neustadt ein Kleinflugzeug kurz nach dem Start auf das Gelände eines Autohauses. Bei dem Unfall kamen der damals 47-jährige Pilot sowie ein 46-jähriger Fotograf aus Italien, der als Passagier in der Saab 91B Safir saß, ums Leben. Vier Jahre sind inzwischen vergangen – aber was genau die Ursache für das Unglück war, steht immer noch nicht offiziell fest. Nicht nur die Angehörigen warten auf den Abschlussbericht.

Ihn hatte die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig zwar schon mehrmals angekündigt, unter anderem für Januar 2016, dann für den Sommer desselben Jahres. Veröffentlicht wurde aber – nichts. Nur den zehnseitigen Zwischenbericht, den ein Team um den BFU-Experten Jens Eisenreich verfasst hatte und der im November nach dem Unfall veröffentlicht wurde, gibt es. In Sachen Abschlussbericht hieß es zuletzt im Oktober 2016 von der BFU, er sei fertig, müsse aber vor Veröffentlichung noch der Flugsicherung, der Fluggesellschaft und der Staatsanwaltschaft vorgelegt werden. Die drei Stellen haben nacheinander jeweils 90 Tage Zeit, die Dokumentation zu kommentieren. Die Endfassung wiederum ist alleine Sache der BFU.

Wrackteile eines abgestürzten Sportflugzeuges liegen am 01.08.2014 vor einer zerstörten Lagerhalle in Bremen. Die beiden Insassen starben bei dem Absturz. (Carmen Jaspersen/dpa)

„Wir sind nach wie vor dabei“, sagt ihr Sprecher Germout Freitag. Und auf die Frage, ob es normal sei, dass so viel Zeit vergeht, bevor die BFU zu einem abschließenden Urteil kommt und es öffentlich macht, antwortet er: „Jein. Es kann normal sein, dass ein Bericht ein bis zwei Jahre in der Qualitätssicherung hängt. Das ist aber eigentlich nicht die Regel. Der Bremer Fall gehört sicherlich zu den Ausnahmen. Wir wollen ihn bis Jahresende loswerden.“

Dass die Bearbeitung des Bremer Absturzes so lange dauert, ist auch darauf zurückzuführen, dass auf Unfällen mit Kleinflugzeugen wie der Saab nicht das Hauptaugenmerk der Bundesstelle liegt. Und darauf, dass die personell nicht gerade üppig ausgestattete Bundesstelle eine Menge zu tun hat. „Wir sind eine kleine Veranstaltung“, sagt Freitag. „Inklusive der Vorzimmerdamen gibt es 38 Mitarbeiter.“ Davon sind 18 dafür zuständig, die rund 2000 gemeldeten schweren Störungen des Luftbetriebs und etwa 250 Unfälle mit Todesfolge pro Jahr aufzuklären.

Bei dem Flugzeug handelte es sich nach Angaben der Firma ProFlight GmbH um eine einmotorige Maschine von Typ Saab 91 B Safir. (Danny Schulz/dpa)

Ein Absturz etwa wie der Germanwings-Maschine in den Alpen im März 2015 lastet die kleine Bundesstelle auf Monate hin aus. „Es kann schon mal vorkommen, dass kleinere Unfälle mit der Zeit nach hinten rutschen und nicht die oberste Priorität genießen“, sagt Freitag. Hinzu kommt laut dem Sprecher außerdem, dass einer der Ermittler in der Zwischenzeit erkrankte und lange fehlte.

Grundsätzlich geht es bei einem Abschlussbericht nicht darum, Fragen der Haftung oder zur Schuld zu klären. Die Sicherheitsuntersuchung habe ausschließlich zum Ziel, Erkenntnisse zu gewinnen, mit denen künftige Unfälle und Störungen verhütet werden können, heißt es auf der Homepage der BFU. „Wenn sie es wünschen, betreuen wir aber auch Angehörige und erklären ihnen detailliert, warum zum Beispiel ein Bericht lange auf sich warten lässt. Wenn sie es wünschen, auch vor Ort bei uns.“

Die Wrackteile von abgestürzten Maschinen lagern in den Hallen der BFU und Braunschweig, auch die des Bremer Flugzeugs. „Wir können Sachen dort noch sehr lange erforschen, weil die Ermittler schon bei der Dokumentation der Unfallstelle extrem akribisch vorgehen“, sagt Freitag. Untersuchungen könnten auch nach längeren Pausen wieder aufgenommen werden.

Nach den bisherigen Angaben der BFU zum Bremer Unglück und nach den Ergebnissen des Zwischenberichts besteht allerdings die Möglichkeit, dass auch nach der Veröffentlichung des Abschlussberichts Fragen bleiben. Der abgestürzte Flugzeugtyp hat keine Blackbox, die alles Geschehen im Cockpit aufzeichnet, der Motor war wie die gesamte Maschine beim Aufprall stark zerstört worden.