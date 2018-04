Symbolbild (Sarah Rauch)

Nach ihrem Einbruch in einen Tabakladen an der Oslebshauser Landstraße in Gröpelingen haben sich zwei Männer durch eine Unaufmerksamkeit selbst enttarnt. Nach ihrer Tat flohen die beiden nach Polizeiangaben in der Nacht zum Samstag samt Beute zunächst mit dem Auto, bis sie bei einem Unfall ihren Wagen und mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigten.

Die Räuber setzten die Flucht zu Fuß fort, ließen allerdings ein entscheidendes Beweisstück im Auto zurück: Im Fußraum des mit einem gestohlenen Kennzeichen versehenen Wagens fand die Polizei die EC-Karte von einem der Männer. Die Beamten suchten die Adresse des Bankkarteninhabers auf - und nahmen dort beide Einbrecher mitsamt Beute fest. Die 25 und 27 Jahre alten Männer standen nach Polizeiangaben unter Alkohol- und Drogeneinfluss.