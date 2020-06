Das grün-geführte Umweltressort im Siemens-Hochhaus stockt die Presseabteilung auf – den Posten bekommt die bisherige Parteisprecherin Linda Neddermann. (Christina Kuhaupt)

Bremens Grünen-Sprecherin wechselt in die grün-geführte Baubehörde. Rein rechtlich ist daran nichts auszusetzen, denn bei der Position, die zu besetzen ist, geht es um eine „Vertrauensstellung“ im Umfeld von Senatorin Maike Schaefer. Ein solcher Job muss nicht öffentlich ausgeschrieben werden. Also alles in bester Ordnung? Mitnichten.

Die grüne Personalie steht für ein grundsätzliches Problem. Im politischen Mikrokosmos der Hansestadt gibt es eine ungesunde Nähe, ja fast schon eine Verschmelzung von Partei- und Regierungsapparaten. Das grüne Milieu etwa hat sich in der Baubehörde behaglich eingerichtet und reproduziert sich dort. Erbhof-Mentalität macht sich breit. Den Akteuren fällt das selbst oft gar nicht mehr auf. Nur so erklärt sich ein Verständnis von Vertrauen, das zentral aufs Parteibuch abstellt. Niemand kommt mehr auf die Idee, dass der Verzicht auf die öffentliche Ausschreibung einer Stelle lediglich eine Option ist, die das bremische Beamtengesetz eröffnet. Option bedeutet Möglichkeit, nicht Regelfall. Es ist bezeichnend, dass man in Bremen an solche Selbstverständlichkeiten erinnern muss.