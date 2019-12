Noch bis Montag, 23. Dezember, können Gäste den Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus besuchen. Der bisherige gute Zulauf hat aus Sicht des Schaustellerverbandes auch mit der Kulisse auf dem Marktplatz zu tun. (Koch)

Seit drei Wochen ist Bremen in Weihnachtsstimmung, sowohl auf dem Weihnachtsmarkt als auch auf dem Schlachtezauber locken Glühwein-, Kunsthandwerk- und Essensbuden die Besucherinnen und Besucher an. Damit ist die Halbzeit für die diesjährigen Adventsmärkte bereits überschritten: Noch eine knappe Woche, bis Montag, 23. Dezember, sind die beiden Märkte in der Bremer Innenstadt geöffnet. Die Zwischenbilanz fällt weitgehend positiv aus.

Der Weihnachtsmarkt auf und um dem Marktplatz ist eine Kooperation der Arbeitsgemeinschaft der Bremer Märkte und der Stadt Bremen, der Schlachtezauber ist ein Spezialmarkt des Bremer Großmarktes. Das für die Märkte zuständige Wirtschaftsressort ist mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden. Insbesondere an den ersten beiden Adventswochenenden, sagt Behördensprecher Kai Stührenberg, seien beide Weihnachtsmärkte sehr gut besucht gewesen, auch die Innenstadthotels waren demnach nahezu ausgebucht. Zahlreiche Touristen aus ganz Deutschland und anderen Ländern hätten den Besuch mit einem mehrtägigen Aufenthalt in Bremen verbunden. „Es zeigt sich auch immer wieder, dass leichte Regenschauer kein Grund sind, auf einen Bummel über Weihnachtsmarkt und Schlachtezauber zu verzichten“, erklärte Stührenberg.

Die Wirtschaftsbehörde geht davon aus, dass auch in diesem Jahr knapp drei Millionen Menschen die Bremer Weihnachtsmärkte besuchen werden. „Vielleicht kann am Ende sogar ein neuer Besucherrekord verzeichnet werden“, so Stührenberg. Wie die Gäste ihren Besuch bewerten, soll mithilfe einer Umfrage genauer untersucht werden: Eine Studentin der Hochschule arbeitet für ihre Abschlussarbeit daran – liegt diese im kommenden Jahr vor, wird es auch mehr Details zu den einzelnen Themen geben. Ein besonderer Augenmerk dürfte dabei auf den Öffnungszeiten liegen: Vor Beginn der Weihnachtsmärkte hatte die FDP-Fraktion einen Bürgerschaftsantrag gestellt, dass die Buden zugunsten von Arbeitnehmern abends länger geöffnet seien sollten. Das Anliegen war allerdings im Parlament gescheitert. Der Weihnachtsmarkt und der Schlachtezauber sind weiterhin montags bis donnerstags von 10 bis 20.30 Uhr, freitags und sonnabends von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Rudolf Robrahn, Vorsitzender des Schaustellerverbandes in Bremen, ist froh, dass die verlängerten Öffnungszeiten abgewendet wurden. „Wir haben ein starkes Veto dagegen eingelegt. Ab einer bestimmten Uhrzeit wird aus einem Weihnachtsmarkt eine Party“, sagt er. „Wir wollen so eine Verballermannisierung nicht.“ Er selbst betreibt die Elchbar direkt am Hauptbahnhof. Sein Eindruck ist, dass nicht lange nach 21 Uhr oftmals die Stimmung kippen könnte. Das entspreche aber nicht der Idee des Weihnachtsmarktes. In anderen Städten seien solche längeren Öffnungszeiten schon ausprobiert worden, sagt Robrahn. In Oldenburg beispielsweise sei man nach dem ersten Versuch wieder zurückgerudert. „Damit macht man die Veranstaltung kaputt.“ Besonderen Augenmerk legt er dabei auf die Kunsthandwerker auf dem Weihnachtsmarkt, für die späte Schließzeiten auch zu einem Verlustgeschäft führen können, da die meisten Besucher sich auf Essens- und Getränkebuden konzentrieren. „Der Markt ist ein Zusammenspiel aller“, sagt Robrahn. Außerdem profitiere mit dem Ende um 21 Uhr auch die Gastronomie: Wer verweilen wolle, könne noch in die Restaurants oder Kneipen einkehren, sagt Robrahn. „Die städtischen Gastronomen sollen auch von der Weihnachtszeit zehren.“

Ein endgültiges Fazit über die Weihnachtsmärkte kann Robrahn noch nicht ziehen, dafür seien das dritte und vierte Adventswochenende noch einmal entscheidend. Deren Erfolg sei auch vom Wetter abhängig. Sein persönlicher Eindruck sei aber, dass die Märkte sehr gut laufen. Das habe auch mit der besonderen Kulisse für die Buden auf dem Marktplatz zu tun: „Das hat nicht jede Stadt“, sagt Robrahn.

Detlef Pauls, Vorstandsvorsitzender des Deutsche Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Bremen und Inhaber des Hotel Munte, bestätigt, dass die Hotels in Bremen an den bisherigen Wochenenden sehr gut ausgelastet waren. Allerdings gehe er davon aus, dass sich dieser Trend nicht bis zum letzten Adventswochenende fortsetze. „So kurz vor Weihnachten hatte ich auch nicht damit gerechnet“, so Pauls.

Nicht nur die Hotelbetreiber und Schausteller sind mit dem Weihnachtsmarkt bisher zufrieden, sondern auch die Polizei. Bisher sei alles unauffällig, sagt Sprecher Nils Matthiesen. Es habe ungefähr ein Dutzend Straftaten gegeben, die aber typisch für Volksfeste seien: Sachbeschädigungen, Diebstähle, Schlägereien oder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.