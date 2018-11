Bei Jule Sieh-Petersen, Hans Schlüter, Anne Emden, Jürgen Schnier und Christel Mielow (von links) kamen eine Woche lang nur regionale Lebensmittel auf den Tisch. (Vasil Dinev)

Anne Emden freute sich am meisten auf eine schöne Tasse Kaffee mit Zimt und Kardamom. Jule Sieh-Petersen hatte Linsen und Kichererbsen besonders vermisst, Hans Schlüter den Pfeffer. Sieben Bremerinnen und Bremer verordneten sich freiwillig eine ungewöhnliche Diät: Sie versuchten, sich eine Woche lang ausschließlich mit Lebensmitteln zu ernähren, die aus maximal 100 Kilometern Entfernung kamen.

Das war nicht einfach, aber auch nicht unmöglich – und vor allem sehr lehrreich, berichteten sie beim gemeinsamen Abschlussessen. Der Tisch war gedeckt im Findorffer Klimacafé. Ziel der bremenweit ganz einmaligen Einrichtung ist es, den Klimaschutz im Alltag zu verankern – und zwar so, dass es Spaß macht. Engagierte mit guten Ideen sind hier jederzeit willkommen.

So wie Anne Emden, die sich das „100-Kilometer-Experiment“ ausgedacht hatte. Die 37-jährige Viertelbewohnerin, die hauptberuflich Kinder und Jugendprojekte beim BUND betreut, hatte die Idee wiederum von einer Freundin aus Rotenburg übernommen.

"Ich habe in den Supermärkten überhaupt nichts gefunden"

Doch anders als die Rotenburger Gruppe, die sich für ihre „Regio-Challenge“ auf Lebensmittel aus einem Radius von 50 Kilometern Entfernung beschränkte, verständigte sich die Bremer Gruppe rasch auf einen doppelt so großen Einzugsbereich. Alles darunter wäre mit allzu großem Verzicht verbunden gewesen, erklärte Teilnehmer Hans Schlüter.

Ohne Nordseefisch hätte man wohl eine Woche lang auskommen können – nicht jedoch ohne das existentiell wichtige Salz, das Anne Emden für die Gruppe besorgt hatte: Es stammte von der Soltauer Sole an der äußersten Peripherie des selbst gewählten Horizontes. Außer Reichweite war jedoch auch das meiste, was in den Supermärkten als regional vermarktet wird, so Schlüter.

Darum fielen nicht nur Gemüse aus Holstein aus, sondern auch sämtliche Produkte, deren genaue Herkunft überhaupt nicht näher bezeichnet war – und über die auch die Mitarbeiter keine Auskunft gegen konnten. „Ich habe in den Supermärkten überhaupt nichts gefunden“, erzählte der 65-jährige Waller.

Die Wochenmärkte, die zwar schon lange nicht mehr ausschließlich von den Bauern aus der Umgebung beschickt werden, waren für die Gruppenteilnehmer die wichtigste Einkaufsquelle. „An vielen Ständen stehen Schilder mit genauen Herkunftangaben“, erklärte Schlüter. Als erfreulich informiert und auskunftsfreudig hatten Christel Mielow und Jürgen Schnier auch die Mitarbeiter in ihrem Bio-Supermarkt und im Bauernladen erlebt.

Bei ihrem Bio-Bäcker im Viertel dagegen mussten die Verkäuferinnen passen. „Die konnten nicht sagen, woher ihre Zutaten kamen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten“, wunderte sich die 65-Jährige. „Auf jeden Fall dauerte das Einkaufen viel länger als sonst, weil wir uns überall durchfragen mussten“, erzählte Jürgen Schnier.

Mehr Zeit, mehr Überlegung und auch mehr Geld hatte sie die Woche gekostet, konnte Britta Rosig bestätigen. Die Findorfferin musste das Essen in der Bürokantine ausfallen lassen und half sich mit Kaffee und Kuchen durch den Arbeitstag: Denn zwei „Joker“ nach eigener Wahl durften sich die Versuchspersonen gönnen.

Viel Gutes zu berichten

Die kulinarischen Ausnahmen „halfen ungemein, die Lust am Essen zu erhalten“, fand Jürgen Schnier, der sich sein abendliches Glas Wein genehmigen durfte. „Es sollte ja eine Herausforderung werden, aber keine Quälerei.“ Anne Emden hatte sich Nudeln und Öl ausgesucht – Basis für schnell zuzubereitende Sättigungsbeilagen nach Feierabend.

Veganerin Jule Sieh-Petersen entschied sich für Nüsse und Sojajoghurt. Nach Ablauf der Woche fühle sie sich reichlich schlapp und ausgepowert, erzählte die 20-Jährige, die in Walle wohnt. Und dennoch hatten die Versuchspersonen auch viel Gutes zu berichten. Hans Schlüter hatte zum ersten Mal Schwarzkohl ausprobiert, eine Kohlsorte, die in Thedinghausen angebaut wird, und konnte eine Bezugsquelle empfehlen für „Möhren mit einem Geschmack – das glaubt man überhaupt nicht.“

Anne Emden hatte die Vielseitigkeit von Dinkel entdeckt. Jürgen Schnier und Christel Mielow fanden, dass man auch aus den heimischen Gemüsesorten durchaus abwechlsungsreich kochen kann – zumindest eine Woche lang. Auf Dauer hätte sich die Regio-Diät deutlich auf der Waage bemerkbar gemacht, berichtete Schlüter: „Die üblichen süßen Snacks zwischendurch fallen aus.“

Wegfallen würden vor allem auch die langen Transportwege mit Schiff, Flugzeug oder LKW, die Ressourcen verbrauchen und die Umwelt belasten. „Und wir hatten nur ein Viertel des üblichen Verpackungsmülls“, erzählte Christel Mielow. Anne Emden, selbst studierte Öko-Landwirtin, liegt die Stärkung der regionalen Betriebe am Herzen.

Sie ist überzeugt: „Wenn mehr Leute regional einkaufen würden, und weniger auf den Preis als auf Qualität und Geschmack Wert legten, wären bestimmt auch mehr junge Leute motiviert, in die Landwirtschaft zu gehen.“ Findorff besitzt seit Frühjahr dieses Jahres ein Klimacafé. Es ist Teil des Projekts „Klimazone Findorff“, einer von bundesweit rund 100 Maßnahmen anlässlich der nationalen Initiative „Kurze Wege für den Klimaschutz“, die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert werden.

Mehr als zweihundert Veranstaltungen stehen auf dem Findorffer Programm, die sich mit unterschiedlichen Facetten von Klimaschutz im Alltag beschäftigen: Mit Bauen und Wohnen, Verkehr und Mobilität, Konsum und Ernährung sowie Quartiergestaltung und Stadtökologie.

Ein zweiter Selbstversuch

„Es geht uns darum, ganz zwanglos und unverkrampft die vielen kleinen Aspekte im Alltag zu zeigen, in denen besserer Klimaschutz ganz einfach umgesetzt werden kann“, erklärte Initiator Jürgen Schnier. Er hofft, dass das Projekt auch über die zweijährige Förderdauer hinauswirkt. Das „Klimacafé“ im Erdgeschoss eines Gewoba-Hauses an der Münchener Straße 146 könnte auch in Zukunft als Treffpunkt genutzt werden, wenn sich genügend Bürgerinnen und Bürgerinnen finden, die es mit ihren Ideen und ihrem Engagement am Leben halten. Erste Beispiele dafür sind ein Upcycling-Nähkurs, eine Kochgruppe und die regelmäßigen Kleidertauschpartys.

Inzwischen startete ein zweiter Selbstversuch. Die Gruppenteilnehmer werden versuchen, den Inhalt ihrer Gelben Tonne um mindestens die Hälfte zu reduzieren. Wer mitmachen möchte, Ideen für neue Formate hat, oder sich aktiv an der Umsetzung beteiligen möchte, ist willkommen, bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch zu kommen. Öffnungszeiten sind mittwochs, donnerstags und freitags zwischen 15 und 18 Uhr. Näheres zur Klimazone und den Veranstaltungen findet sich im Internet unter der Adresse https://klimazone-findorff.de.