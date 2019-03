Den Polizisten, aus dessen Dienstwaffe sich am Freitagabend nach Angaben der Polizei ungewollt mehrere Schüsse lösten, erwarten keine strafrechtlichen Ermittlungen. (Carsten Rehder/dpa)

Den Polizisten, aus dessen Dienstwaffe sich am Freitagabend nach Angaben der Polizei ungewollt mehrere Schüsse lösten, erwarten keine strafrechtlichen Ermittlungen. Man werde die Abläufe des Einsatzes vernünftig nachbearbeiten und zudem auch die Waffe auf einen möglichen Defekt hin genauer untersuchen, hieß es hierzu am Montag auf Anfrage des WESER-KURIER aus der Pressestelle der Bremer Polizei.

Am Freitag hatten Einsatzkräfte der Polizei eine gesuchte Räuberin und ihren Komplizen festgenommen. Die Frau wird verdächtigt, im Februar zunächst ein Stehcafé und einige Tage später eine Bäckerei überfallen zu haben. Bei beiden Überfällen soll sie bewaffnet gewesen sein. Ihr Komplize soll bei dem zweiten Überfall als Späher fungiert haben. Die Ermittlungen der Polizei führten zu einer 19 Jahre alte Frau und einem 24-jährigen Bremer. Spezialkräfte des Mobilen Einsatzkommandos konnten die Verdächtigen am Freitagabend in einem Auto am Bultensee festnehmen.

Seltener Schusswaffengebrauch

Aus Gründen der Eigensicherung näherten sich die Polizisten mit entsicherten Waffen dem Pkw, in dem sie die bewaffneten Täter vermuteten, heißt es hierzu seitens der Polizist. Einer der Spezialkräfte habe dabei ein Gewehr über seiner Schutzweste getragen. Bei der Festnahme der Verdächtigen habe er die Waffe hinter den Rücken schieben wollen und dabei wohl versehentlich den Abzug gestreift. Da das Gewehr zu diesem Zeitpunkt fälschlicherweise nicht auf Einzel-, sondern auf Dauerfeuer eingestellt gewesen sei, lösten sich drei oder vier Schüsse, die aber alle in den Boden gingen. Verletzt wurde niemand. Die 19-Jährige und ihr Komplize wurden festgenommen. Laut Polizei sind beide geständig.

Vorfälle wie dieser sind in Bremen selten, wie ein Blick in die Statistik zum polizeilichen Schusswaffengebrauch belegt. Demnach haben Bremens Polizisten in den vergangenen drei Jahren gegenüber Menschen dreimal von ihrer Dienstwaffe Gebrauch gemacht. 2016 war es ein Warnschuss, dazu kamen 2016 und 2018 je ein Waffeneinsatz gegen Personen. 2016 wurde aus einer Wohnung heraus auf zwei Polizisten geschossen. Einer der Beamten schoss daraufhin fünfmal durch die geschlossene Wohnungstür und verletzte dabei eine junge Frau. 2018 erschoss eine Bremer Polizistin in Flensburg im Zug einen Mann, der zuvor mit einem Messer auf einen Mitreisenden eingestochen hatte. Ansonsten nutzten Bremer Polizisten ihre Waffen in den vergangenen drei Jahren nur zum Töten gefährlicher, kranker oder verletzter Tiere – 28-mal.