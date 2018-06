In einigen Stadtteilen zeigt die Aktenlage eine Überversorgung. (dpa)

Auf dem Papier ist Bremen mit Kinderärzten bestens versorgt. Um höchstens 2405 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren soll sich ein Kinderarzt in Bremen kümmern. So steht es in der Bedarfsplanungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses von Kassenärztlicher und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen.

Die Zahl von 2405 Kindern gilt für Bremen als zentraler Ort, der als "stark mitversorgend" charakterisiert wird, also auch Patienten aus dem Umland anzieht. Der Blick auf die Bremer Bevölkerungsstatistik offenbart: Die Anforderung wird für die Stadt insgesamt mehr als erfüllt. Mit Stichtag der jüngsten vorliegenden Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes vom 31. Dezember 2015 sind 86 209 Bewohner jünger als 18 Jahre.

Das ist für die Kinderärzte die maßgebliche Zahl. Geteilt durch 2405, ergibt sich somit ein Bedarf von 36 Kinderärzten für die Stadt – tatsächlich praktizieren 55 Kinderärzte in Bremen. Die Kassenärztliche Vereinigung geht bei ihren Berechnungen sogar von 95 524 Kindern und Jugendlichen in Bremen aus und errechnet darum einen Bedarf von 40 Ärzten. Das Ergebnis bedeutet in beiden Varianten eine nominelle Überversorgung.

Für eine eigene Auswertung hat der WESER-KURIER die niedrigeren Zahlen des Landesamtes herangezogen, weil diese auch auf der Ebene von Stadtteilen vorliegen. Das Ziel war, herauszufinden, ob es innerhalb des Stadtgebiets auffällig über- und unterversorgte Bereiche gibt. Die Zahl von 55 Kinderärzten basiert auf einer von der Kassenärztlichen Vereinigung aktuell bereitgestellten Liste der Kinder- und Jugendmediziner.

Aktenlage zeigt teilweise Überversorgung

Das Ergebnis zeigt tatsächlich große Unterschiede: In Schwachhausen wohnen danach beispielsweise rund 5000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Das entspricht knapp sechs Prozent dieser Bevölkerungsgruppe in Bremen. Mit sieben Kinderärzten im Stadtteil praktizieren dort aber fast 13 Prozent aller Bremer Kinderärzte.

Anders ausgedrückt: Mit rund 720 Kindern je Kinderarzt gehört der Versorgungsgrad in Schwachhausen zu den höchsten der Stadt. Ähnliche gute Werte finden sich auch in der Östlichen Vorstadt, in der Vahr sowie mit leichten Abstrichen in Borgfeld. Hier sind es rund 1100 Kinder je Arzt, während es in Oberneuland keine Praxis für über 2000 potenzielle Patienten unter 18 Jahren gibt.

Lässt man Woltmershausen mit seinen ebenfalls über 2000 Kindern und Jugendlichen ohne Kinderarzt im Stadtteil außen vor, liegt Hemelingen einsam am anderen Ende der Skala. Mit fast 7000 Kindern leben dort über acht Prozent und damit die meisten der unter 18-Jährigen in Bremen. Aber nur ein Kinderarzt betreibt hier seine Praxis.

Ebenfalls weit über den angestrebten 2405 Patienten je Arzt liegen nach dieser Berechnung Obervieland mit über 3000 und Blumenthal mit über 2800 Kindern je Praxis. Gröpelingen ist mit knapp 2400 an der Grenze der nominellen Unterversorgung. Ohnehin beruht der Grenzwert von 2405 auf Annahmen und Berechnungen aus den 90er-Jahren (siehe Interview).

In allen übrigen Stadtteilen zeigt die Aktenlage eine Überversorgung, die zwischen rund 1200 in Horn-Lehe und gut 1700 Kindern je Kinderarzt in Mitte pendelt. Der Durchschnitt für ganz Bremen liegt nach dieser Analyse bei 1568 Kindern je Kinderarzt. Die Kassenärztliche Vereinigung rechnet wie beschrieben mit mehr Kindern, legt aber mit Stand von April auch 56,5 Kinderärzte zugrunde. Mit dem sich daraus ergebenden Durchschnitt von 1690 Kindern je Bremer Kinderarzt kommt es zu keiner qualitativ abweichenden Aussage. Auffallend groß bleibt die Spannbreite zwischen 700 und 7000 Kindern je Arzt, allein abhängig vom Stadtteil, in dem die Kinder wohnen.