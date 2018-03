Stephan Leibfried hat unter anderem das Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) an der Universität Bremen gegründet. (Archivbild) (frei)

Die Universität Bremen betrauert den Tod eines ihrer herausragenden akademischen Lehrer: Der Politikwissenschaftler, Staatsrechtler und Armutsforscher Stephan Leibfried starb im Alter von 74 Jahren. Sein Freund und Kollege Rudolf Hickel nennt es „eine schrecklich traurige Nachricht“. In einer Mail an den WESER-KURIER schreibt er: „Unser großartiger Stephan Leibfried, wissenschaftlicher Leuchtturm mit Strahlkraft weit über die Bremer Uni hinaus, ist verstorben.“

Leibfried promovierte nach einem Studium der Politik- und Rechtswissenschaften in Berlin 1972 an der damals erst wenige Jahre alten Universität Bremen. Ihr blieb er dann sein Leben lang eng verbunden. Schon im Oktober 1974 wurde er Professor mit dem Schwerpunkt Sozialpolitik und Sozialverwaltung, zunächst im Fachbereich Human- und Gesundheitswissenschaften, dann im Fachbereich Sozialwissenschaften. Ab 1988 baute er den soziologischen Sonderforschungsbereich 186 über Statuspassagen und Risikolagen im Lebensverlauf auf, den er bis 2001 leitete. 1999 initiierte er zudem den Sonderforschungsbereich 597 „Staatlichkeit im Wandel“, an dem auch seine Kollegen Michael Zürn, Bernhard Zangl, Markus Jachtenfuchs, und Bernhard Peters beteiligt waren. Er gehörte zum Exzellenz-Cluster der Universität Bremen.

Gründer des Zentrums für Sozialpolitik an der Universität Bremen

Zehn Jahre lang, bis 2014, war Leibfried Sprecher dieses Sonderforschungsbereichs. In dieser Zeit wirkte er zudem mit beim Aufbau eines europäischen Exzellenz-Netzwerks von Wissenschaftlern, die sich mit verschiedenen Aspekten der EU-Politik befassen. Auch am Aufbau der Graduiertenfakultät Sozialwissenschaften (GSSS) der Universität Bremen war er ab 2001 maßgeblich beteiligt.

Für sein Lebenswerk, die Gründung des Zentrums für Sozialpolitik (ZeS) an der Universität Bremen, erhielt Leibfried 2014 den renommierten Preis der Schader-Stiftung. Das ZeS sei „eine interdisziplinäre Einrichtung, die Ökonomie, Politik, Soziologie, Sozialmedizin sowie Gesundheitspolitik umfasst und mittlerweile zu einer international führenden Forschungseinrichtung in der Sozialpolitik und der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung geworden ist“, hieß es in der Begründung der Jury.

Stephan Leibfried war in erster Ehe mit der Sozialwissenschaftlerin Jutta Allmendinger verheiratet, die seit 2007 das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) leitet. Gemeinsam haben beide einen inzwischen erwachsenen Sohn, der bei seinem Vater aufwuchs. Stephan Leibfried wohnte bis zuletzt mit seiner zweiten US-amerikanischen Frau Susan in seinem Haus in Bremen-Schwachhausen.