Mehr als 30 000 Menschen waren im September in Bremen dabei. (Frank Thomas Koch)

Es gibt die Parents for Future. Die Scientists for Future. Die Grandparents for Future. Die Farmers for Future. Und seit wenigen Wochen organisieren sich auch die Students for Future in Deutschland. Sie alle werden am kommenden Freitag, 29. November, weltweit wieder auf die Straße gehen und demonstrieren. Auch in Bremen ist ein Großstreik geplant, es ist der vierte seiner Art.

Über 30 000 Menschen hatte die Bremer Fridays-for-Future-Bewegung Ende September auf die Straße gebracht. Diesmal rechnen die Organisatoren mit weniger Teilnehmern. „Wir haben im Vorfeld nicht so stark mobilisiert wie im September“, sagt Frederike Oberheim. Dass die Bewegung an Wucht verliert, befürchtet sie trotzdem nicht. In Bremen jedenfalls bekommt Fridays for Future erstmals spürbare Unterstützung von den Studierenden und den Lehrkräften der Hochschulen.

„Universitäten sind Orte demokratischer Kultur und Kontroverse“, sagt Thomas Hoffmeister, Konrektor für Lehre und Studium an der Universität Bremen, „sie sind Motoren für Innovationen. Von ihr gehen Impulse für die Gesellschaft aus.“ Die Universität Bremen öffnet deshalb in der kommenden Woche ihr Hörsaalgebäude für die Allgemeinheit. Von Montag bis Donnerstag wird es jeweils zwischen 10 bis 12 Uhr je zwei Vorträge geben.

Der Ablauf in Bremen am Streiktag selbst wird ein anderer sein als zuletzt. Aufgrund des Weihnachtsmarktes sind Start und Ziel diesmal die Bürgerweide. Der Demonstrationszug bewegt sich ab 10 Uhr nicht zum Rathaus, sondern wird quasi einen Bogen um die Innenstadt machen. Mit Verkehrsbehinderungen und Sperrungen ist trotzdem zu rechnen. Über die genaue Routenführung informiert Fridays for Future rechtzeitig. Unverändert bleibt das Programm: Zum Abschluss sind einmal mehr Reden und Live-Musik geplant.