Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt. (Walter Gerbracht)

Die Universität bekommt einen neuen Forschungsbau, das Zentrum für Tiefseeforschung, ZfT. Das hat die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz am Freitag in Berlin beschlossen. Sie koordiniert die Wissenschaftsförderung von Bund und Ländern. Die Kosten für das Projekt sind auf rund 38 Millionen Euro angesetzt. Das ZfT soll in unmittelbarer Nachbarschaft des MARUM (Zentrum für Marine Umweltwissenschaften) errichtet werden. Die Kosten teilen sich Bund und Land je zur Hälfte. Für Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) ist der Zuschlag ein "erneuter Beleg für die exzellente Forschung der Universität Bremen". Das ZfT ist der zweite vom Bund mitfinanzierte Forschungsbau der Bremer Uni. 2008 gelang es, mit dem vom Bremer Institut für angewandte Strahltechnik (BIAS) genutzten LION („Licht- und optische Technologien“) einen Antrag erfolgreich im Programm zu platzieren.