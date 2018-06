Claudia Bogedan. (Berens)

Die Universität Bremen muss weniger Lehrer an die Bildungsbehörde abgeben als zunächst angenommen. Die meisten der Kräfte, die momentan im Bereich Fachdidaktik eingesetzt sind, werden nach Angaben der Bildungsbehörde erst einmal weiter an der Uni lehren können. Eine von insgesamt zwölf Stellen wird zum Sommer nicht verlängert werden.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass für das kommende Schuljahr noch immer etliche Lehrerstellen nicht besetzt werden konnten (wir berichteten). Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) kündigte deshalb an, Personal gegebenenfalls versetzen und abgeordnete Lehrer von der Universität in den Schuldienst zurückholen zu wollen, sollten sich die Lücken bis zum Start der Sommerferien nicht schließen lassen.

An der Universität hatte diese Nachricht für großes Aufsehen gesorgt. Thomas Hoffmeister, Konrektor für Lehre und Studium, sah zwar ein, dass die Not in Bremen groß ist, doch sorgte er sich um die Qualität der Lehrerausbildung. Zusätzlich hatten sich zahlreiche Studierende der einzelnen Fächer nach dem Bekanntwerden der Nachricht zusammengetan und zwei Brandbriefe an die Bildungssenatorin und ihre Behörde geschickt. "Mit dem Wegfall der Stellen ginge uns ein unverzichtbarer Erfahrungsschatz in unserer Ausbildung verloren", heißt es in einem der Schreiben unter anderem.

Bremen steht mit dem Problem jedoch nicht alleine da. In Berlin wird aktuell ebenfalls darüber diskutiert, abgeordnete Lehrer von den Universitäten zurückzuholen. Dieser Plan hat dort bereits zu Protesten geführt, die Leitungen fürchten, dass dadurch mehrere Lehrveranstaltungen ausfallen müssen.

Voraussichtlich ist mit der Verlängerung der Verträge das Problem auch in Bremen nur vertagt worden. Nach Aussagen der Behörde und der Universität könnte es gut sein, dass die Lehrer stattdessen in einem Jahr an die Schulen zurückkehren sollen. "Da beißen sich manchmal die Interessen, aber wir werden gemeinsam nach einer Lösung suchen", sagt Annette Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde.

Hoffmeister befürchtet, dass es auch mit mehr Vorlaufzeit schwierig werden könnte, geeigneten Ersatz zu finden. "Schließlich konkurrieren wir dann mit der Behörde", sagt der Konrektor. Die Lehrer im Bereich Didaktik fungieren als Schnittstelle zwischen Schule und Universität und bringen anders als andere Dozenten häufig mehr Praxiserfahrung ein. "Mit der Fachdidaktik übernehmen sie eine wichtige Rolle in der Ausbildung", so Hoffmeister weiter.