So könnte es künftig im Inneren der ehemaligen Galvanisierungshalle von Wilkens aussehen. (Ute Kastens Architekten)

Frisch gerösteter Kaffee, vor Ort gebrautes Bier und regionale Küche im historischen Gebäudebestand der Wilkens Silbermanufaktur – so sehen die Expansionspläne der Union Brauerei in Hemelingen aus. Im Sommer 2022 möchte Union-Geschäftsführer Lüder Kastens einen neuen Braustandort mit Restaurant, Biergarten und einer Kaffeerösterei in der Hemelinger Bahnhofstraße eröffnen.

Für den Projektentwickler und Architekten Kastens ist der Standort optimal: „Hemelingen gehört zu den interessantesten Stadtteilen in Bremen und hat selbst ein großes Potenzial für unsere Genuss- und Erlebniswelt. Aber auch für Besucher aus dem Umland und Touristen ist die Anbindung insbesondere mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut."

Zwei Jahre hat Kastens nach eigenen Angaben nach einem weiteren Standort gesucht. „Wir platzen in Walle aus allen Nähten“, beschreibt er einen Nebeneffekt des Erfolgs am Stammsitz der Union-Brauerei an der Theodorstraße. „Nun können wir Teile der Produktion verlagern und uns etwas mehr Luft verschaffen.“ Am Hauptstandort in Walle werde aber im vollen Umfang festgehalten. Mehr Raum bekommt außerdem die Union Kaffeerösterei, die ebenfalls ein neues Standbein in Hemelingen aufbauen wird. Geschäftsführer Christian Klatt: „Die Nachfrage nach Union-Kaffee ist sehr gewachsen und wir wollen die Produktion ausdehnen.“ Klapp spricht von Wachstumsraten von bis zu 60 Prozent.

Fündig wurden Kastens und Klatt bei Frank Kinze. Kinze ist Geschäftsführer der 1810 gegründeten Wilkens Silberwarenmanufaktur, die 1859 in die Hemelinger Bahnhofstraße umzog. In den vergangenen Jahren kam es hier zu Umstrukturierungen, sodass ein Teil der Produktionshallen leer stand. „Die wollten wir an den Mann bringen“, so Kinze. Lange überlegen, ob er mit der Union Brauerei ins Geschäft kommen könnte, musste er nach eigenen Angaben nicht. „Von der Idee her ist es toll, dass künftig Manufaktur neben Manufaktur arbeitet“, sagt er. Tatsächlich hofft er auf Synergie-Effekte und eine Belebung der eher heruntergekommen Bahnhofstraße. „Das bringt Leben hier rein und ist eine tolle Sache“, ist er überzeugt. Die Produktion von Bestecken und Silberwaren sowie der Werksverkauf werden in Hemelingen weitergehen.

Kinze und Kastens sehen sich der Tradition verpflichtet. „Einfacher wäre es gewesen, hier alles platt zu machen“, sagt Frank Kinze. „Aber hier hängt unser Herzblut dran.“ Und Kastens unterstützt: „Zusammen mit Wilkens erhalten wir hier die Tradition im Stadtteil.“

In dem Restaurant sollen nicht nur das eigene Bier und der frisch geröstete Kaffee, sondern es soll außerdem eine moderne, regionale und saisonale Küche angeboten werden. Dazu kommen auf den knapp 3500 Quadratmetern Fläche Veranstaltungsräume für private Feiern, Musikveranstaltungen und Firmen-Events. Entstehen soll außerdem ein großer Biergarten. Im Inneren soll, so deutet es sich an, unter dem Fabrikdach Industrie-Charme die Besucher anlocken. Lüder Kastens setzt, ähnlich wie in Walle, auch in Hemelingen auf Erlebnisgastronomie mit kulturellem Programm. Im Rahmen von Führungen, Seminaren und weiteren Veranstaltungen könnten alle Produktionsverfahren gezeigt werden, kündigt er an.

Mit der Brauerei vor Ort – wenn auch in einem bescheideneren Ausmaß – schließt sich in Hemelingen ein Kreis. Der Stadtteil war einst auch für sein Bier bekannt: Das Hemelinger Bier wurde seit 1878 dort gebraut, später übernahmen Beck und Co und danach Coca-Cola das Gelände. Nun reißen Bagger die alten Gebäude mit dem markanten Brauturm im Zentrum ab. Der Immobilienkonzern Wohninvest plant dort mit der Stadt ein neues Quartier. Künftig wird Bier auf der anderen Seite der Bahnhofstraße gebraut, aber immerhin wieder in Hemelingen.