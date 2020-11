Vergangenen Freitag ist die Ausgabe von Gratis-FFP2-Masken an Bremerinnen und Bremer gestartet, die 65 Jahre und älter sind. (Hauke-Christian Dittrich / dpa)

Senioren ab 65 Jahren können sich seit Freitag kostenlos FFP2-Masken zum Schutz vor einer Corona-Infektion in den Apotheken abholen, zehn Stück pro Monat und Person. Das Angebot hat in den ersten Tagen auch für Unzufriedenheit gesorgt – bei Kunden und Apothekern.

Zunächst sei es vergangenen Freitag ruhig verlaufen, sagt Nicole Massolle, Inhaberin der Apotheke im Viamiko in Kattenturm. „Es gab freundliche Worte, solange noch Masken vorhanden waren. Als die Masken um kurz vor zehn Uhr vergriffen waren, wurden wir teilweise auch angegangen und beschimpft.“ Mehrere hundert Meter sei die Schlange lang gewesen, Menschen hätten zum Teil ohne Maske und Abstand gestanden. Auch jetzt sei die Nachfrage noch sehr hoch, so Massolle. „Es war die Zielgruppe vor Ort, an die die Masken auch gehen sollen.“ Ausweise seien nicht kontrolliert worden.

„Ich habe Menschen gesehen, die vorher noch nie bei uns gewesen sind“, berichtet eine Apothekerin aus Bremen-Nord. Auch Kunden aus Niedersachsen hätten versucht, die kostenlosen FFP2-Masken zu erhalten. Diese Kunden musste die Apothekerin abweisen, wie sie sagt. Die Masken werden ausschließlich an Senioren ab 65 Jahren verteilt, die ihren Wohnsitz im Land Bremen haben. Gefreut habe sie sich über das Angebot von zwei Kunden, die Päckchen ehrenamtlich zu verteilen.

90 Prozent der an oder mit Covid-19 Gestorben seien 65 Jahre oder älter, sagt Christian Dohle, Sprecher der Senatskanzlei. Ziel der Abgabe sei es, diese Menschen besonders zu schützen. Bislang seien mehr als 1,2 Millionen Masken an Apotheken in Bremen und Bremerhaven geliefert worden, weitere 500.000 sollen in den nächsten Tagen folgen. Auch in der Senatskanzlei seien Beschwerden eingegangen. Dohle: „Die Bürgerinnen und Bürger beklagen ganz überwiegend, dass sie keine Masken abbekommen haben, loben die Aktion aber ansonsten ausdrücklich. Insofern werte ich das als grundsätzliche Zustimmung.“

Alternative Verteilungsmöglichkeiten

Es sei deutlich kommuniziert worden, dass nicht alle Berechtigten am ersten Tag losgehen sollten, sagt Apothekerkammer-Präsident Klaus Scholz. Ebenso sei an Rücksicht und Solidarität appelliert worden. „Beides ist teilweise auf taube Ohren gestoßen und hat zu völlig unnötigen Engpässen geführt.“ Ziel sei gewesen, schnell zu handeln.

Darum war laut Scholz von einer grundsätzlichen Ausweiskontrolle abgeraten worden. Ausweiskontrollen sind laut Dohle nach derzeitiger Rechtslage erlaubt, vergleichbar mit Kontrollen im Supermarkt beim Alkohol-Verkauf oder bei ermäßigten Preisen in Kultureinrichtungen. Scholz: „Wir sind sehr dafür, die Erfahrungen aus den vergangenen Tagen genau zu analysieren und auch alternative Möglichkeiten der Verteilung zu prüfen.“

In Tübingen hatte die Stadt Gratis-Masken per Post an 15.000 Personen ab 65 Jahre verschickt. „Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich für die Zusendung der Maske bedankt. Bei vereinzelten Problemen mit der Zustellung haben wir unkompliziert für Nachschub gesorgt“, sagt Sprecherin Claudia Salden.

Darf der Ausweis eingesehen werden?

„Selbstverständlich ist es den Apotheken erlaubt, sich den Ausweis zeigen zu lassen“, sagt Senatssprecher Christian Dohle. Das sei nach derzeitiger Rechtslage auch beim Alkoholverkauf oder bei ermäßigtem Eintritt gängige Praxis. Zeigt die Person auf Nachfrage keinen Ausweis, könne die Apotheke die Maskenabgabe verweigern.