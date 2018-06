Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war alles friedlich. Auch den Hund hatte der Mann erfunden, der die Beamten rief. (DPA)

Mehrere Menschen haben sich am Sonntagabend um einen abgestellten Anhänger an der Helgolander Straße in Bremen Walle versammelt. Grund dafür: Auf der Ladefläche war ein Transparent mit einer politischen Meinung angebracht. Laut Polizeiangaben fühlte sich der 44-jährige Anwohner durch die Schaulustigen bedrängt und belästigt.

Er rief die Polizei und drohte, seinen Hund auf die Versammlung zu hetzen, wenn die Personen nicht verschwinden würden. Die Einsatzkräfte trafen schnell ein und stellten keine Verstöße fest. Alles war friedlich. Sie befragten daraufhin den Anrufer. Der Bremer erklärte, gar keinen Hund zu besitzen. Er hatte die Angaben lediglich gemacht, um die Polizei vor Ort zu haben. Den Einsatz muss der Mann nun bezahlen. Die Streifenwagenbesatzung fertigte eine Kostenrechnung. (lis)