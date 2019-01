Brennende Müllcontainer, Balkon- und Wohnungsbrände und ein Brand in einem Gewerbebetrieb: Die Bremer Feuerwehr hat eine unruhige Silvesternacht verbracht. Zwischen 17 Uhr und 4 Uhr morgens mussten die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zu 143 Einsätzen ausrücken, im Löschdienst zu 43 Einsätzen, heißt es in einer Mitteilung.

Eine leblose Person wurde bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Liegnitzstraße in Gröpelingen gerettet. Gegen 17.17 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen Zimmerbrand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Zimmer einer Wohnung im ersten Obergeschoß bereits komplett in Flammen. Mit 40 Einsatzkräften brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die leblose Person konnte wiederbelebt werden. Zwei weitere Menschen wurden verletzt.

Ein Balkonbrand in der Carl-Hurtzig-Straße in Huchting beschäftigte die Einsatzkräfte kurz nach 0 Uhr. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf die Wohnung übergegriffen, konnte jedoch schnell gelöscht werden.

Gewerbebetrieb in Woltmershausen in Flammen

Auf dem Gelände eines Gewerbebetriebs in der Mittelkampstraße gab es einen durchaus größeren Brand zu löschen. Gegen 0.13 Uhr meldeten mehrere Anrufer das Feuer. Auf einer Fläche von 40 x 50 Metern und einer Höhe von zehn Metern waren dort Papierballen in Brand geraten. Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden. Die Einsatzkräfte suchen dort derzeit noch nach Glutnestern.

Mehr zum Thema Zimmerbrand in Bremer Mehrfamilienhaus Schwachhausen: Feuerwehr rettet zwei Personen über Drehleiter In der Nacht zu Montag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Bremen-Schwachhausen einen Zimmerbrand ... mehr »

Polizei zieht ebenfalls Bilanz

Auch die Polizei Bremen berichtet von einer einsatzreichen Nacht. Insgesamt verlief der Jahreswechsel in Bremen jedoch weitgehend friedlich, heißt es in einer Mitteilung. Gegen 0.15 Uhr beschossen unterhalb der Teerhofbrücke mehrere Personen vorbeigehende Passanten mit Pyrotechnik. Verletzt wurde dabei niemand. Einsatzkräfte stellten einen Tatverdächtigen. Er erhielt eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Außerdem stellten die Beamten im Laufe der Nacht rund 120 sogenannter Polenböller sicher.

Massenschlägerei bei Silvesterball

Gegen 2 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung auf einem Silvesterball im Richtweg. Rund zehn Männer gingen auf einen 23-Jährigen los und traten mehrfach auf dem am Boden liegenden Mann ein. Dabei erlitt das Opfer auch Tritte gegen den Kopf. Die Beamten stellten einen 22-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest.

++ Dieser Text wurde am 1.1., um 10.17 Uhr aktualisiert. ++