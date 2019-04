"Trödeltrupp"-Experte Marco Heuberg schätzt im Kundenzentrum die Blechschilder des Lesers Frank Meyer. (Karsten Klama)

Im Kundenzentrum des Pressehauses dreht sich alles um altes Blech. Marco Heuberg, bekannt aus der RTL II-Sendung „Der Trödeltrupp“, ist zu Gast beim WESER-KURIER und schätzt Reklame-Blechschilder der Leser auf ihren Wert. Stetig kommen neue Interessierte zu Heuberg, um ihre Schilder fachmännisch begutachten zu lassen.

„Austria Tabak“ steht auf einem emaillierten Blechschild. Die österreichische Tabakwerbung stammt aus den späten 1950er-Jahren, schätzt Heuberg. Er hält das Tabakschild in den Händen und prüft es konzentriert. Der Blick wandert langsam über den Schriftzug und die abgebildete Zigarette.

Eine Seltenheit sei es nicht, sagt er. In Österreich hänge es wohl heute noch. Heuberg weist auf Schäden in der Lackierung hin. „Eigentlich ist Emaille unverwüstlich“, erklärt er. An einigen Stellen jedoch sei das Schild mit zu großem Druck an die Wand geschraubt worden. An den entsprechenden Stellen habe der Lack Risse bekommen. Tritt Wasser dadurch unter die Beschichtung, platze die Farbe beim nächsten Frost womöglich großflächig ab, warnt er.

Das Tabakschild hat vor allem einen dekorativen Wert, urteilt Heuberg. Mit 100 Euro könne man beim Verkauf rechnen, vielleicht 120. Der Besitzer ist sichtlich überrascht. „Dafür, dass ich das Schild beim Aufräumen im Keller gefunden habe, finde ich den Preis schon in Ordnung“, sagt er und lächelt. Heuberg rät ihm, das Schild erst ab Oktober ins Internet zu stellen.

„Die dunklen Monate eignen sich besser zum Verkauf. Da sitzen die Leute drinnen und langweilen sich.“ Die Lagerung wertvoller Schilder sei im Grunde unkompliziert, sagt er. Bei Schäden sollten Besitzer unbedingt Feuchtigkeit vermeiden. Ansonsten seien die blechernen Schätze pflegeleicht. Nachdem Heuberg noch eine Autogrammkarte unterschrieben hat, verlässt der Schildbesitzer glücklich und zufrieden das Kundenzentrum.

„Der Zustand des Schilds ist entscheidend“, sagt Heuberg. Jeder Schaden schmälere den Marktwert. Auch das Alter bestimme, wie viel Sammler dafür bieten. Ob Autos oder Blechschilder: „Sammler interessieren sich ganz allgemein für alles, was alt ist“, sagt Heuberg.

Mehr zum Thema "Trödeltrupp – Das Geld liegt im Keller“ zu Gast in Huchting – 200 Besucher stöbern, feilschen und handeln Von der Scheune zur Schatzkammer Huchting. Sonnabend, 10.30 Uhr: Eine Autoschlange stockt in der sonst verschlafenen Brokhuchtinger ... mehr »

Und richtig alt ist ein Blechschild seiner Meinung nach erst, wenn es aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stammt. Nicht jedem rät Heuberg zum Verkauf. Eine Frau etwa habe ihm eine Keksdose gezeigt, gut 100 Jahre alt und vom österreichischen Künstler Emanuel Josef Margold entworfen sei.

Durch die hohe Auflage sei die kunstvoll verzierte Dose heute sehr verbreitet und höchstens um die 100 Euro wert. In diesem Fall solle die Frau die Dose lieber behalten, wenn sie Freude daran hat.

Heuberg selbst sammelt seit knapp 20 Jahren Blechschilder. Eigentlich betreibt er ein Comic-Geschäft in Bremen. Im November 2015 hatten er und sein Mitstreiter Jochen Rath das lange verschollene Archiv der 1904 gegründeten und mittlerweile geschlossenen Berliner Gesellschaft für Blechemballage- und Plakatindustrie erworben.

„Ein ungeheurer Kulturschatz“, sagt er über den Fund. Was Reklame-Blechschilder angeht ist der 49-Jährige mittlerweile einer der führenden Experten und hat ein Buch über seine Leidenschaft veröffentlicht.

In Einzelfällen können Blechschilder 20 000 Euro wert sein oder sogar noch mehr, sagt er. Solche Stücke finde man jedoch nicht einfach so im Keller oder auf dem Flohmarkt. Das seien meist hochwertige Schilder in kleiner Auflage, die vielleicht nie veröffentlicht wurden. Heuberg selbst habe für ein Schild schon einmal einen hohen vierstelligen Betrag ausgegeben.

Es war ein Werbeschild einer Hamburger Kaffeefirma. Der Zustand sei „unfassbar gut“ gewesen, schwärmt er. Der Verkäufer habe kaum glauben können, dass jemand so viel Geld für ein altes Schild ausgibt.

Bis einschließlich Sonnabend, 13. April, stehen weitere Blechschilder im Kundenzentrum des Pressehauses zum Verkauf.