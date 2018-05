Wussten Sie, dass wir in Deutschland durchschnittlich rund 135 Liter alkoholische Getränke im Jahr pro Person konsumieren? Das ist wirklich viel. Und die Hersteller und Verkäufer dieser Getränke möchten die Menge am liebsten noch erhöhen. Darum platzieren sie beispielsweise in Supermärkten direkt vor der Kasse jede Menge Fläschchen mit hochprozentiger Alkoholika. So sollen die Leute in der Wartezeit noch das ein oder andere Schnapsfläschchen einpacken. Wir kennen das ja von den Süßigkeiten für Kinder. Die sogenannte „Quengelware“ hat Generationen von Eltern genervt.

Wir Erwachsenen quengeln nicht wie die Kinder, wir greifen zu. Die Bremische Bürgerschaft hat bereits vor über einem Jahr dieses Thema aufgegriffen und beklagt, dass die schnell greifbaren Schnäpse eine Versuchung seien und insbesondere für alkoholabhängige Supermarktkunden eine Verlockung darstellen, der sie schwer widerstehen könnten.

Der Beschluss der Bürgerschaft im vergangenen Jahr zielte darauf ab, bundesweit mit der Lebensmittelwirtschaft und dem Handel eine Verständigung darüber zu erwirken, dass diese Fläschchen aus dem Kassenbereich entfernt werden. Doch läuft das Geschäft mit den alkoholischen Lockmitteln offenbar zu gut, als dass die Wirtschaft freiwillig auf die Einnahmen verzichten möchte. Da bleibt wohl nichts anderes übrig, als sie mit rechtlichen Mitteln zu zwingen.

Es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass Alkohol alles andere als gesund ist. Und für nicht wenige Menschen ist Alkohol ein Suchtmittel, von dem sie abhängig sind. Dass diese Droge für Krankheiten, Gewalt und Familientragödien verantwortlich ist, weiß eigentlich inzwischen wirklich jeder, aber es will niemand hören und schon gar nicht Konsequenzen ziehen. Im Gegenteil, wer auf Alkohol verzichten will, gilt als Spaßbremse. Geselligkeit oder Feiern ohne Alkohol ist für die meisten von uns kaum vorstellbar. Alkohol ist ein Genussmittel, das breite gesellschaftlich Akzeptanz genießt.

Ich will ja nicht bestreiten, dass es das maßvolle und genussreiche Trinken gibt und eine gepflegt Wein- und Bierkultur bei uns existiert. Und ich bekenne, dass ich bisweilen gern mit engen Freunden beim guten Essen auch eine gute Flasche Wein sehr schätze. Es gibt aber eben auch zu oft das Glas zu viel, den gesundheitsgefährdenden Konsum und die vielen Opfer des maßlosen Trinkens. Deswegen kann ich es nicht verstehen, dass für Alkohol, auch für hochprozentigen, in dem Umfang geworben werden darf, wie das bei uns der Fall ist. Die Beschränkungen, die es gibt, reichen bei Weitem nicht aus. Werbung für Alkohol ist nach wie vor unübersehbar. Kein Wunder, dass junge Leute gern zur Flasche greifen. Eine besonders extreme Variante ist das Komasaufen, das wir seit einigen Jahren bei jungen Leuten beobachten. Den Vorschlag, dass die Eltern die Kosten zu tragen haben, wenn die Komasäufer im Krankenhaus behandelt werden müssen, finde ich gut. Hoffentlich ist das rechtlich zulässig.

Natürlich muss man den Alkohol ja nicht gleich verbieten. Aber die Verführung zum Genuss sollte erheblich erschwert werden. Er muss nicht so billig, also leicht zu haben sein wie bei uns. In skandinavischen Ländern beispielsweise ist er deutlich teurer. Das hemmt den Konsum und schadet niemandem. In Norwegen und Schweden unterliegt die Alkoholwirtschaft strengen Gesetzen, hohen Steuern und vielfältigen Werbeverboten. Dort wird gut ein Drittel weniger Alkohol konsumiert als in Deutschland. Daran ändern auch die gelegentlich zu beobachtenden Alkoholexzesse der Skandinavier auf Ostseefähren oder in deutschen Grenzgebieten nichts. Wir sollten also die Zugriffsmöglichkeiten für Alkohol nicht fördern, sondern verringern. Wer den Alkohol so verlockend an der Kasse des Supermarktes platziert mit dem einzigen Ziel, den Umsatz zu steigern, handelt menschenverachtend. Deswegen müssen die Fläschchen schleunigst aus dem Kassenbereich entfernt werden. Wenn es nicht anders geht, bitte gern auch mit gesetzlichen Regelungen unserer Parlamente.

Zur Person

Willi Lemke (71)

schreibt jeden Sonnabend im WESER-KURIER über seine Heimatstadt und was ihn in dieser Woche in Bremen bewegt hat.