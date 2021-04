MKG-Chirurg Lür Köper bei einer Operation während seines letzten Einsatzes 2019 an Bord der "Africa Mercy" im Senegal. (Lara Arkinstall)

Seit knapp drei Jahrzehnten stellt Lür Köper sein berufliches Können in den Dienst der Nächstenliebe. Der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg (MKG) engagiert sich ehrenamtlich für die internationale Hilfsorganisation Mercy Ships. Sie entsendet Hospitalschiffe in westafrikanische Hafenstädte, um die Ärmsten der Armen kostenlos medizinisch zu behandeln.

Vor 28 Jahren hat der in Borgfeld lebende Mediziner auf der „MS Anastasis“ in Sierra Leone zum ersten Mal afrikanische Kinder und Erwachsene operiert. Heute blickt Lür Köper auf 28 zwei- bis dreiwöchige Einsätze auf zwei Hospitalschiffen und insgesamt rund 560 Operationen an Bord zurück. Außerdem auf 26 Jahre Vorstandsarbeit für Mercy Ships Deutschland.

Die Entwicklungshilfearbeit von Mercy Ships hat er 1993 bei einem medizinischen Abend auf der „MS Anastasis“ im Bremer Europahafen kennengelernt. „Da habe ich mich spontan entschlossen mitzumachen“, erinnert sich Köper. Die Ausrichtung der schwimmenden Klinik auf sein Fachgebiet und zwischenmenschliche Komponenten hätten einfach gepasst, sagt der heute 72-jährige Facharzt im Ruhestand.

„Unsere Art von Chirurgie ist dort nicht verfügbar“, erklärt der MKG-Spezialist. „Dafür haben unsere Patienten definitiv überhaupt kein Geld.“ Somit muss jeder Patient in der Liegezeit des Schiffes austherapiert sein. Nachsorge ist nur möglich, wenn der Patient in ein Nachbarland reist, in dem das Hospitalschiff dann anlegt, und erneut vorstellig wird. Die Menschen stehen daher stundenlang an und warten. Aus dem Radio und Fernsehen, durch Mobilfunk und Plakate hätten die Patienten erfahren, dass ein Hospitalschiff im Hafen angelegt habe, berichtet Köper.

Mediaslot: Linktostory

Der Borgfelder ist einer von insgesamt 15 Freiwilligen aus Bremen, die sich seit der Gründung von Mercy Ships 1978 ehrenamtlich für die Hilfsorganisation eingesetzt haben. Lür Köper hat Patienten in Sierra Leone, Liberia, Ghana, Togo, Benin und im Senegal operiert: Fehlbildungen wie Kiefer- und Gaumenspalten, Kriegsverletzte und vorwiegend sehr große Tumore.

Menschen mit so riesigen Gesichtstumoren, die zumeist auf entzündlichen Vorerkrankungen durch Mangelernährung basieren würden, hätten ihn zutiefst erschrocken, gesteht der Borgfelder Mediziner. „In dieser Dimension habe ich das noch nie erlebt.“ In Afrika hätten Patienten mit einem nicht behandelten Gesichtstumor kaum eine Überlebenschance, weiß Köper. Oder es blieben über Jahre „entstellende Effekte zurück“, oft eine Qual für die Patienten.

Die Konfrontation mit Krankheitsbildern, die er zuvor nur aus dem Lehrbuch kannte, sei gewöhnungsbedürftig gewesen. Das gelte auch für die Arbeit in einem internationalen Freiwilligenteam „in einem fremden Klinikumfeld“, schildert der Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Zumal die Verständigung nur auf Englisch möglich sei.

Bereits bei seinem ersten ehrenamtlichen Einsatz hat der Bremer MKG-Chrirurg von seiner damals zehnjährigen Berufspraxis und seinen in der Ausbildung erlangten Fertigkeiten profitiert. „Man muss flexibel sein“, betont Lür Köper. Das habe er schnell begriffen. Glücklicherweise habe ihm Bord-Chefarzt Gary Parker als Lehrmeister zur Seite gestanden.

„Ich war der einzige Operateur im Vorstand“, sagt Köper, der sein Ehrenamt im Führungsgremium von Mercy Ships Deutschland im April an seinen Berufskollegen Georg Eggers aus Weinheim abgegeben hat. Es sei wichtig, dass ein auf dem Hospitalschiff tätiger Arzt für die medizinischen Fachfragen im Vorstand zuständig sei, betont der Mediziner im Ruhestand. Köper selbst hat den MKG-Chirurg an Bord geholt und war sein Mentor.

Zuletzt hat Lür Köper im Oktober 2019 im Senegal auf der „Africa Mercy“ kieferchirurgische Fälle operiert. Dieser Einsatz hat dem doppelt promovierten Mediziner – Köper ist auch Hals-Nasen-Ohren-Arzt – erneut vor Augen geführt, welche existenzielle Bedeutung die kostenlose spezialchirurgische Behandlung für die Patienten hat. „Diese Arbeit ist wichtig und richtig“, konstatiert der 72-jährige MKG-Chirurg im Ruhestand.

Er ist seiner einstigen Praxisgemeinschaft und Familie für die ihm eingeräumten Freiräume dankbar. Die Herausforderungen an Bord, die ihm zusätzliche berufliche Sicherheit gegeben haben, die spannenden Erfahrungen, internationalen Kontakte und neuen Freundschaften durch seinen Einsatz für Mercy Ships haben sein Leben bereichert: „Ich bin sehr zufrieden“, bilanziert Lür Köper.

Er will sich weiterhin für die Hilfsorganisation einsetzen, Mercy Ships durch öffentliche Vorträge präsentieren und vor Ort sein, wenn ein Hospitalschiff zur Spenden- und Mitarbeiterakquise in einem deutschen Hafen anlegt. „Ich will etwas zurückgeben“, beteuert der bescheidene Mediziner, der sein Leben in Deutschland als Privileg betrachtet und sein Engagement als Gebot der Nächstenliebe versteht. Ob er noch einmal als Arzt an Bord operieren wird, stellt der 72-jährige Realist jedoch infrage.

Seine Expertise wird aber wohl in das neue, im Bau befindliche Flaggschiff „Global Mercy“ einfließen. Es soll in der zweiten Jahreshälfte zur medizinisch-technischen Ausrüstung in Antwerpen anlegen. Lür Köper hat dem Mercy Ships-Vorstand in Texas schon signalisiert, dass er die fachliche Ausstattung vor Ort begleiten würde.

Weitere Informationen

Das Büro des Vereins Mercy Ships Deutschland unterstützt die Projektarbeit auf der „Africa Mercy“ und im Einsatzland, indem es dringend benötigte Sachgüter für den Betrieb an Bord abfragt und dafür Spenden sammelt. Das Büro in Landsberg ist ferner Ansprechpartner für medizinisches Fachpersonal und nicht-medizinische Helfer. Wer mitarbeiten möchte, kann das Länderbüro per Email an mail@mercyships.de oder unter Telefonnummer 0 81 91 / 985 50 - 0 erreichen. Stellengesuche und mehr sind im Internet unter https://www.mercyships.de zu finden.