Plötzlich wirft der Investor wieder alles um und will deutlich mehr Neubauflächen schaffen. (Frank Thomas Koch)

Wirklich verstehen kann man das nicht. Da geht es um ein Projekt mit großer Tragweite für den Investor. Mindestens 250 Millionen Euro, die er auf dem Sparkassengelände am Brill in die Hand nehmen will. Für Bremen ist der Plan auch enorm wichtig, weil er Scharnierfunktion hat zwischen der City und dem immer noch halb abgehängten Stephaniviertel.

Der Bedeutung angemessen, gab es einen städtebaulichen Wettbewerb, auch ein Ergebnis. Doch plötzlich wirft der Investor wieder alles um und will deutlich mehr Neubauflächen schaffen. Fast doppelt so viel! Das ist unseriös und verhöhnt die Anstrengungen der Planer und Behörden. Hat da jemand bei der Schapira-Gruppe noch einmal nachgerechnet?

Mehr zum Thema Verkauf von Sparkassen-Areal könnte scheitern Häuser am Brill sollen höher werden Nach Informationen von "Buten un Binnen" könnte der Deal um das Sparkassen-Areal am Brill ... mehr »

Ist es die Sorge, kein auskömmliches Geschäft zu machen? Oder nackte Gier, weil obendrauf ja immer was geht? Vertrauen hat sich der Investor mit diesem Vorgehen jedenfalls keines erworben. Gegenüber der Öffentlichkeit macht er sich rar, die Motive werden nicht erklärt. Dass die Behörden mit ihm verhandeln, ist vernünftig und anders gar nicht möglich, sie sollten aber auf der Hut sein.