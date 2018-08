Vogeltränken können durch die Hitzewelle zur tödlichgen Gefahr werden. (Nabu Bremen)

Aufgrund der lang anhaltenden Hitzewelle stellen zur Zeit viele Menschen in ihren Gärten kleine Wasserschalen auf, um Vögeln bei den hohen Temperaturen zu Hilfe zu kommen. Jedoch bringt das Vorgehen auch Gefahren mit sich. "In den letzten Tagen haben wir vermehrt Meldungen über tote Grünfinken erhalten", berichtet Nabu-Geschäftsführer Sönke Hoffmann.

Als Ursache dafür vermutet er aufgestellte Vogeltränken, die nicht regelmäßig gereinigt werden. Wenn dies der Fall ist, hat es der Parasit "Trichomonas gallinae" leichter, sich niederzulassen. Gerade Grünfinken reagieren sehr sensibel auf das verunreinigte Wasser. Der Kontakt mit dem Parasiten bedeutet für sie meistens den Tod.

Vogeltränken sauber halten

"Das oberste Gebot bei Vogeltränken, ganz gleich, ob im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon, ist die Sauberkeit", so Hoffmann. Deswegen rät er dazu, regelmäßig das Wasser zu wechseln, die Tränken mit kochendem Wasser auszuspülen und mit Bürsten sauber zu wischen. Dies muss bei heißen Temperaturen sogar täglich passieren. Auf Spülmittel oder scharfe Reiniger soll allerdings in jedem Fall verzichtet werden. Stattdessen können auch zwei Schalen gleichzeitig verwendet werden. Während die eine in Benutzung ist, kann die andere in die Sonne gestellt werden. Trocknet sie dort ein paar Tage, sollten alle Parasiten abgestorben sein.

Falls es bereits zu einem Parasitenbefall gekommen ist und kranke oder verendete Vögel aufgefunden werden, muss die Trinkstätte sofort entfernt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich weitere Tiere infizieren und sterben.

Weitere Tipps zum Aufstellen von Vogeltränken

Die Wasserschalen sollten an einem gut einsehbaren Ort aufgestellt werden, damit die Vögel sich sicher fühlen. Gleichzeitig verweist Hofmann aber auch darauf, dass die Vögel beim Trinken abgelenkt sind und damit eine leichte Beute für Katzen darstellen. "Deshalb sollte die Tränke nicht im Gebüsch stehen". Pflanzen in näherer Umgebung stellen allerdings keins Problem dar. Diese nutzen die Vögel, um sich bei Gefahr in Sicherheit zu bringen.

Des Weiteren sollte die Schale einen flachen Rand und eine Tiefe von 2,5 und 10 Zentimeter aufweisen, damit sich verschiedene Vogelarten stärken können. Um ein Ausrutschen der Vögel zu vermeiden, sollte der Boden unglasiert und möglichst rau sein.