Unsinniger Lösungsansatz

Detlef Drewes

Die Zahl der Geringverdiener ist in der Europäischen Union groß. Aber die Lösung für einen Mindestlohn liegt nicht in Brüssel, sondern in den Mitgliedsländern, meint unser Korrespondent Detlef Drewes.