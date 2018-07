Hinab in den Tunnel, um die vielbefahrene Brill-Kreuzung zu unterqueren. Von 1968 an war das möglich, damals wurde die Unterführung eröffnet. Seit dem Jahr 2009 ist der Tunnel dicht. (Frank Thomas Koch)

Kiefert ist Kult in Bremen, und so war es damals auch im Tunnel. Eine Dunkle vom Rost, serviert von den Damen am Grill, das hat man sich gerne gegönnt. Kiefert war nicht der einzige Imbiss in der Unterführung am Brill, es gab noch einen Griechen mit Gyros am Spieß oder türkischer Pizza. Der Snack zwischendurch konnte aber auch ein belegtes Brötchen sein oder ein Stück Kuchen – alles da unterm Brill, öffentliche Toiletten gab es auch. Neun Jahre her, dass damit Schluss war. Der Tunnel wurde dichtgemacht. Seitdem aber neu über die Kreuzung diskutiert wird, nachdem dort tödliche Unfälle passiert sind, kommt auch die Unterführung wieder ins Spiel. Soll man sie öffnen?

Als der Tunnel am 5. Oktober 1968 vom damaligen Bausenator feierlich eingeweiht wurde, berichtete der WESER-KURIER von allseits positiver Resonanz: „Schon am ersten Tag zeigte sich: Mit dem Fußgängertunnel unter dem Brill hat Bremen eine neue Attraktion erhalten“, war in dem Artikel zu lesen. Das Angebot, zwischendurch mal etwas auf die Hand zu nehmen, Speisen und Getränke.

Die Möglichkeit, eine große und nicht ungefährliche Kreuzung zu unterqueren. Und die unterirdischen Zugänge zur Sparkasse, zum Bettenhaus Wührmann und der Kaufhalle. Diese Vorteile gefielen den Bremern. Der Abstieg begann schleichend, als die ersten Geschäfte schlossen, der Müll liegenblieb und Mief in der Luft hing. Zuletzt hatte die Wurst im Tunnel nicht mehr geschmeckt, es war zwar immer noch eine kraftvolle Kiefert, doch was half das, wenn die Umgebung den Appetit verdarb? Vandalismus, Drogenkonsum, Übergriffe – die Bauverwaltung erklärte die Unterführung zu einem „Angstraum“ und gab sie auf. Der Tunnel, im Begriffsraster der Behörden ein öffentlicher Verkehrsraum, wurde entwidmet.

Ein Brückenbauwerk

Doch was tun mit dem gekachelten Schlauch, der in seiner ganzen Ausdehnung rund 2500 Quadratmeter groß ist? Zuschütten kam nicht in Frage. Der Tunnel hätte einstürzen können, er liegt nicht auf festem Grund, sondern hat den Kanal unter sich. Deckel drauf und gut, lautete stattdessen die Devise, was gar nicht so einfach war und sehr teuer wurde. Allein die schwerlastfähigen Abdeckungen haben 450 000 Euro gekostet. Der Tunnel ist ein tragendes Bauwerk, seine zehn Zugänge, die er früher hatte, mussten erst einmal ertüchtigt werden, damit keine Gefahr drohte, wenn ein Lastwagen drüber fuhr.

Wie bei jeder anderen Brücke wird vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) regelmäßig überprüft, ob alles in Ordnung ist. Alle drei Jahre steigen die Ingenieure durch eine Öffnung vor dem Bettenhaus Wührmann in die Dunkelheit des Tunnels hinab und schauen nach, ob in einer der Ecken der Beton bröckelt oder reißt und die Betriebssysteme noch funktionieren, die Notbeleuchtung und Lüftung. Jeden Tag um Punkt 16 Uhr springen die Maschinen an: Frischluft rein, Ablauf nach draußen. Sonst würde es dort unten schnell fürchterlich stinken.

Als das ASV erlaubt, die geschlossene Unterführung zu besichtigen, wirkt sie im Zwielicht der Notbeleuchtung wie ein Geistertunnel, die Luft frisch und kalt. Von einigen Geschäften ist die Werbung übrig geblieben und nährt die Erinnerung an Zeiten, die so fern gar nicht sind, aber fern erscheinen. In einem der Schaufenster gähnt ein großes Loch, die Wände im Tunnel sind mit Graffiti verschmiert. Der Ort atmet zwar noch, ist aber tot, mausetot.

Moment, sagt die FDP, wer noch atmet, kann wiederbelebt werden. „Die Fußgänger- und Verkehrsführung am Brill gehört auf den Prüfstand“, teilten die Liberalen vor einer Woche der Presse mit. Dabei dürfe es keine Denkverbote geben. Gerade die Wiederbelebung des Brill-Tunnels könne einen Mehrwert bieten. „Ob eine Öffnung für Fußgänger und Geschäfte oder sogar eine Nutzung als Unterführung für Autos sinnvoll ist, muss technisch und wirtschaftlich geprüft und in einer breiten öffentlichen Debatte diskutiert werden.“

Baubehörde gibt eine klare Antwort

Auch die Junge Union spricht sich dafür aus, den Brill-Tunnel neu in den Blick zu nehmen, und zwar nicht allein wegen der tödlichen Unfälle in jüngster Zeit. „Es geht allgemein darum, weitere Gefahrenherde für Fußgänger an der unübersichtlichen Kreuzung zu entschärfen“, so der CDU-Nachwuchs. Er wünscht sich neuartige Geschäfte für die Unterführung. „Der Tunnel bietet 2500 Quadratmeter in bester Innenstadtlage, warum sollten wir die laufenden Kosten der Instandhaltung akzeptieren, ohne den Raum zu nutzen?“

Die Online-Redaktion des WESER-KURIER hatte vor einer Woche eine 24-Stunden-Umfrage auf Facebook initiiert. Das Ergebnis: Von den 2465 Teilnehmern sagten 86 Prozent: „Ja, eine gute Idee.“ 14 Prozent sagten: „Nein, der war zu schäbig.“ Die Antwort der Baubehörde ist klipp und klar: „Wir haben nicht vor, den Tunnel wieder aufzumachen“, sagt Staatsrat Jens Deutschendorf. Das stehe schon wegen der Kosten nicht zur Debatte, und mehr Sicherheit würde es auch nicht bringen. Er rechnet mit einem einstelligen Millionenbetrag nur dafür, den Tunnel zu öffnen und für Fußgänger mit Treppen und Rolltreppen erreichbar zu machen.

Eine erkleckliche Summe mehr sei notwendig, ihn mit Fahrstühlen barrierefrei zu gestalten, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Zu schweigen von dem Vorschlag der FDP, an der Stelle unter dem Brill eine Unterführung für Autos zu bauen: „Da reden wir über einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.“ Der Staatsrat betont, dass es sich bei seinen Äußerungen lediglich um sehr grobe Schätzungen handele.

Seine Behörde werde auch nicht genau ausrechnen, was ohnehin nicht in Frage komme. Eine Unterführung für Autos entspreche auch nicht dem Leitbild einer autofreien Innenstadt, sondern würde im Gegenteil die Rückkehr zu einer autogerechten Innenstadt bedeuten. Dies sei politisch aber nicht gewollt. Für den Brill wünsche er sich, dass er zur verkehrsberuhigten Zone wird. Der Platz solle zum Verweilen einladen und das Stephaniviertel besser mit der City verbinden.