Die Bremer Kogge aus dem Jahr 1380, die 1962 in der Weser gefunden wurde, in der Kogge-Halle im Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven. (CARMEN JASPERSEN)

Die „Roland von Bremen“ ist der dritte Nachbau der berühmten Bremer Kogge. Es gibt außerdem die „Hansekogge“ und die „Ubena von Bremen“. Das Original wurde 1962 bei Hafenerweiterungsarbeiten in der Weser vor Rablinghausen entdeckt. Der Fund war eine Sensation; Archäologen schätzten das Baujahr des Schiffes auf das Jahr 1380. Nachdem die Überreste geborgen waren, begann im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven die Sanierung und Rekonstruktion. Seit Mai 2000 ist die historische Kogge in einer eigens dafür gebauten Halle ausgestellt.

Zur selben Zeit war nach vier Jahren Bauzeit die „Roland von Bremen“ fertiggestellt. In das Projekt flossen 5,5 Millionen Euro Fördergelder. Als Liegeplatz wurde die Schlachte ausgewählt. Besitzerin war die Hal-över-Reederei. Die Kogge konnte auf Fahrt gehen und tat das auch, zum Beispiel nach Lübeck und Danzig, einmal auch nach Berlin. Für solche Unternehmungen und die Pflege des Schiffs hatte sich ein Verein gebildet.

Doch dann passierte ein Unglück. In den Morgenstunden des 28. Januar 2014 ging die Kogge an ihrem Liegeplatz unter. Schuld war ein defektes Seeventil. Nach der Bergung wurde das Schiff in den Hohentorshafen geschleppt und an Land gehoben. Ein Jahr später wechselte der Besitzer, seitdem gehört die „Roland von Bremen“ dem Beschäftigungsträger Bras. Seit Mai 2015 arbeiten Langzeitarbeitslose und Geflüchtete unter Anleitung von Fachleuten an der Sanierung des Kogge-Nachbaus.