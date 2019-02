Bei den Bauarbeiten stieß ein Bagger auf eine Betonfläche eines unterirdischen Bunkers. (Symbolbild) (Axel Heimken, dpa)

Auf der Baufläche für die Erweiterung des Havenhostels in Bremerhaven ist es in der vergangenen Woche zu einem überraschenden Fund gekommen. Bei den Bauarbeiten stieß der Bagger auf eine Betonfläche eines unterirdischen Bunkers. Laut des Hostelbesitzers Jens Grotelüsche soll die ausgegrabene Fäche etwa zehn bis zwölf Meter groß sein.

Größe des Bunkers ist unklar

"Der Bunker stammt vermutlich aus dem Dritten Reich", sagt Grotelüschen. "Wahrscheinlich wurde der unterirdische Bunker in den 1950er oder 1960er Jahren von den Amerikanern in der Besatzungszeit verschlossen." Wie tief der Erdbunker reicht, ist bislang noch unklar. Auch der Eingang des Bunkers wurde bisher noch nicht entdeckt.

Auf der Suche nach Zeitzeugen

Grotelüschen ist daher zur Zeit auf der Suche nach Zeitzeugen, die etwas zu dem Bunker sagen und Hinweise geben können. "Wir suchen vor allem Amerikaner, die etwas über den Erdbunker berichten können" sagt der Hostelbesitzer. Doch das ist gar nicht so einfach. Viele US-Amerikaner, die vor 60 Jahren im Dienst waren, leben heute nicht mehr in Bremerhaven. "Wir baggern erst einmal weiter", sagt Grotelüschen. Bereits Ende der Woche, so vermutet der Hostelbesitzer, könnte es mehr Klarheit geben.