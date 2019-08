Firmenchef Hermann Ritter arbeitete in den 1930er- und 1940er-Jahren eng mit den Nazis zusammen. (Silke Sackmann)

Der Eigentümer und Seniorchef der Martin Brinkmann AG, Hermann Ritter, gehörte als langjähriger Präsident der Gewerbekammer zu den Mitgliedern der Deutsch-nationalen Volkspartei (DNVP), die sich früh mit den Nationalsozialisten arrangierten und am 18. März 1933 in den neuen Bremer NS-Senat eintraten. Er unterzeichnete mit anderen prominenten Vertretern des Handelskapitals das „Bekenntnis des bremischen Kaufmanns zur neuen Regierung“, veröffentlicht in den Mitteilungen der Handelskammer vom 27. März 1933.

Angesichts der politischen Großwetterlage und der in Bremen anlaufenden Rüstungsproduktion waren die Vertreter des Handelskapitals davon überzeugt, dass es zu einem Krieg kommen würde. Neue Absatzmärkte auf alten und neuen Kolonialpfaden könnten so erobert werden. Der Bremer Kaufmannschaft gelang es, sich an der Erschließung eines neuen profitträchtigen Betätigungsfeld zu beteiligen: der Ausplünderung der besetzten oder mit dem „Dritten Reich“ kollaborierenden Länder und Staaten, besonders in Südost- und Osteuropa, vor allem in besetzten Teilen der Sowjetunion. Der IHK-Präses Bollmeyer hatte mit Hermann Ritter ab 1940 die Ausarbeitung der „Kolonialdenkschrift“ für die Berliner Partei- und Regierungskreise koordiniert, um schon vor dem Überfall auf die Sow­jetunion auf die gewinnträchtige Ausplünderung vorzubereiten.

Nach den ersten Erfolgen der Wehrmacht hatten sich im Frühjahr 1942 die Bremer um Hermann Ritter in Abstimmung mit Philipp E. Reemtsma aus Hamburg zu einem Tabakbau- und Handelsgesellschaft zusammengeschlossen. Sie gründeten in der Ukraine und im Nordkaukasus ein Syndikat der Tabakproduktion. Im sogenannten Generalgouvernement (Polen) hatten sich schon bis zum August 1941 neun Bremer Handelshäuser niedergelassen. Von 1942 an übernahmen die Unternehmen der beiden Hansestädte die Führung in der staatlichen Monopolgesellschaft ZHO (Zentrale Handelsgesellschaft Ost für landwirtschaftlichen Absatz und Bedarf GmbH) und der Ostfaser-GmbH – mit 230 deutschen Einsatzfirmen und 1500 deutschen Verwaltern in den Hauptgeschäftsstellen der Ukraine und Kaukasiens. Sie konnten auf den Einsatz von rund 5500 deutschen Kadern (Sonderführern) und auf mehr als 500 000 zur Zwangsarbeit verurteilten einheimischen Arbeitskräften ­zurückgreifen.

Eine Gemeinschaftsgründung

Zu den Bremer Zweigniederlassungen der ZHO gehörten neben der Martin Brinkmann AG mit der eigens gegründeten Ost-Tabak-Gesellschaft „Hansa“-GmbH so bekannte Namen wie Eduard Schilling, Kaffee Hag (Roselius), Kulenkampff & Konitzky (Ostfaser) oder die Tabakhändler Arnold Duckwitz, Beckröde & Renner, Roland-Tabak GmbH. So entstand im Februar 1942 die größte Tabakanbau- und Handelsgesellschaft als Gemeinschaftsgründung des Bremer und Hamburger Tabakhandels und der deutschen Zigarettenindustrie unter Bremer Federführung der Brinkmann AG mit 96 Gesellschaftern. Der Hauptsitz in Bremen mit der Niederlassung in Kiew wies ein Kapital von 2,4 Millionen Reichsmark aus.

Um die Betreuung der Betriebe und der ZHO zu verbessern, gründete die Handelskammer Bremen (IHK) zusätzlich ein „Referat Osteinsatz“. Das Archiv der Kammer ist gefüllt mit „fortlaufenden Meldungen bremischer Kaufleute für einen Einsatz in der ZHO“. Sie belegen den „Erfolg“ der im Juli 1941 von Hermann Göring gegründeten ZHO, nämlich die sowjetische Landwirtschaft auszuplündern, Wehrmacht und Okkupationsbehörden mit Agrarerzeugnissen zu beliefern und den Weitertransport von geraubten Waren und Kulturgütern ins Reich durchzuführen. Neben den Bremer Handelsfirmen ließen sich auch Reedereien und Speditionen wie Kühne und Nagel in den besetzten Gebieten der ehemaligen Sowjetunion nieder.

Diese kriegsbedingte ernährungspolitische Planarbeit des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft fand in Zusammenarbeit mit zahlreichen Dienststellen statt und trug zur Beschleunigung des Mordes an den Juden und den Zwangsarbeitern bei. Christian Gerlach beschreibt diese Ernährungspolitik in seiner Fallstudie von 2001 als Lehre aus den negativen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. Aber es ging dabei nicht nur um die Sicherung der Ernährung in der Heimat. Die Brinkmann AG profitiert auch von dem Kriegseinsatz der Zigarette.

Die Bedeutung der Zigarettenindustrie für die Kriegsführung, für die Aufrechterhaltung der Kriegsmoral und die Folgen der Verknappung dieses Rohstoffs nimmt Karl-Heinz Roth in der Arbeit über „Reemtsma auf der Krim“ von 2011 zum Einstieg der exemplarischen Studie über Tabakproduktion und Zwangsarbeit unter der deutschen Besatzungsherrschaft auf der Krim. Denn die für die Befriedigung der Nachfrage verantwortlichen Konzerne wie Brinkmann profitierten von der „fast unumschränkten Macht der Zigarette als das mental wohl wichtigste Genussmittel der auf die Entbehrungen des Zweiten Weltkrieges zusteuernden NS-Diktatur“. Kein anderes Genussmittel war in der Lage, Ängste und Nervosität der im Dauereinsatz kämpfenden Soldaten zu besänftigen wie auch die Konzentrationsfähigkeit und Leistungsbereitschaft zu steigern.

Mit der Zunahme der Blitzkriege und ihren Folgen wurde die Zigarette zur Droge, die zugleich im vegetativen Nervensystem Hungergefühle zu unterdrücken half. „Wer rauchte, machte sich fit, brachte seinen Stress unter Kontrolle und hungerte nicht oder zumindest weniger, wenn er nicht genug zu essen hat“, so Karl Heinz Roth. Die Bremer Tabakbetriebe nutzten diese kriegswichtigen Aufgaben dazu, den Zugriff auf Tabakvorräte in den annektierten und besetzten Gebieten auszuweiten und große Profite mit Hilfe der Ausbeutung von Zwangsarbeitern zu ­erzielen.

Polizeibataillon sichert Ernteeinsatz

Da die Einsatzräume des Bremer Polizeibataillons 303 sich weitgehend mit den Anbaugebieten der Unternehmen aus den Hansestädten deckten, kann davon ausgegangen werden, dass das Polizeibataillon ebenso wie die Wehrmacht und die Einsatzgruppen bei der Sicherung des „Ernteeinsatz“ und bei der Bekämpfung der zahlreichen Partisanen tätig wurden. Tabuisiert wird dabei bis heute, dass die Bremer „Pfeffersäcke“ – als im Osten eingesetzte „Sonderführer“ – von Mordaktionen der Wehrmacht, der Einsatzgruppen und der Polizei im Osten wussten oder gar daran beteiligt waren. Denn folgt man den geheimen Grundsätzen der Reichswehr und den Anweisungen an die Einsatzgruppen und Kommandos der Sicherheitspolizei (SD), dann wurden Sonderführer von Wirtschaftsgütern in die „Bandenunternehmen“ der Polizei mit einbezogen.

Kreishauptleute, Kreislandwirte, Wirtschaftsfachleute, Prokuristen und Paramilitärs gehörten zum harten Kern der Okkupationsverwaltungen und sorgten mit für die „ethnischen Flurbereinigungen“, wie es verharmlosend hieß. Das Ausschweigen der Ausplünderungspraktiken und das Wissen von Mordaktionen gehört dann zu den kollektiven Verdrängungsmechanismen einer Kriegsgeneration. Nach wie vor bleibt es eine ungelöste Aufgabe nicht nur in Bremen, Funktion und Rolle der deutschen Einsatzfirmen der Zentralen Handelsgesellschaft Ost und ihren deutschen Kader mit dem Status „Sonderführer“ in Zivil aufzuarbeiten. Sie beuteten mehr als eine halbe Million Arbeitskräfte schamlos aus, ohne dass bislang für eine Wiedergutmachung der Überlebenden gesorgt wurde. Ganz zu schweigen von jenen Firmen, die nach den Luftangriffen auf Bremen Teile der Produktion in die besetzen Länder oder in die Nähe von Konzentrationslagern verlagerten.

Kurze Entnazifizierung

Lange blieb diese Beteiligung des hanseatischen Handelskapitals an den NS-Verbrechen in der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt. Bis in die jüngste Zeit hinein fehlt das öffentliche Bekenntnis zu diesem „Sündenfall“. Auch Hermann Ritter und sein Sohn Wolfgang konnten sich an den „Konstruktionen der Unschuld“ (Hans Hesse) erfolgreich beteiligen. Nach einem kurzen Entnazifizierungsverfahren übernahmen sie ab 1948/49 wieder die Leitung des Konzerns. Und die das Fabrikgelände in Woltmershausen berührende Hermann-Ritter-Straße ehrt ihren Namen durch Senatsbeschluss vom 26. Februar 1963.

