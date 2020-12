Guter Unterricht ist nur mit qualifizierten Lehrkräften möglich. Daran fehlt es, meint unsere Gastautorin. (Marijan Murat / dpa)

Glaubt man dem jüngst an einer Bremer Schule ausgegebenen Arbeitsmaterial, war Hitler König von Deutschland. Der Vorfall hat zu Recht große Empörung ausgelöst. Er hat ferner eine Debatte über die Qualität der schulischen Bildung (wieder) sowie der Lehrerbildung (neu) aufleben lassen. Über beides sagt dieses Arbeitsblatt allerdings rein gar nichts aus. Die Ursache dafür lautet vielmehr: Eigenverantwortlicher Unterricht wird zunehmend durch Personen erteilt, die nicht für das unterrichtete Fach grundständig ausgebildete Lehrkräfte sind.

In Zeiten von Lehrermangel, wie momentan, unterrichten immer mehr andere Personen und verantworten damit die Qualität schulischer Bildung. Das Feld wird also von Amateuren bespielt. Abhilfe besteht nicht in Assessment-Centern für zukünftige Lehrkräfte oder anderen Maßnahmen, die das Abitur als Hochschulzugangsberechtigung aushebeln.

Verantwortung ernst nehmen

Stattdessen wirken diese einfachen Gegenmaßnahmen – Lehrerbedarf langfristig planen: Wir haben viele sehr gut ausgebildete, engagierte Fachlehrkräfte, zum Beispiel in der Grundschule am Buntentorsteinweg, ausgezeichnet mit dem Deutschen Schulpreis 2015. Wir brauchen mehr davon auf der Basis einer langfristigen Bedarfsplanung. Diese gehört zu den wichtigsten Aufgaben einer Bildungspolitik, die verantwortungsvoll über die eigene Legislaturperiode hinaus agiert.

Den Wert des Lehramtsstudiums achten: Die jungen Menschen, die sich für den verantwortungsvollen Lehrerberuf entscheiden, müssen ihr Studium mit Bedacht abschließen, bevor sie ihren Beruf eigenverantwortlich ausüben. Damit verbietet sich für sie die Möglichkeit einer Tätigkeit als eigenverantwortliche Lehrkraft, zum Beispiel über die Stadtteilschule, von selbst.

Flexibilisierung mit wissenschaftlich fundierten Qualitätsstandards: Die Schule kann von Quereinsteigern massiv profitieren. Das gelingt jedoch nur, wenn Qualitätsstandards für den Quereinstieg auf wissenschaftlicher Grundlage implementiert werden. Nur dann besteht auch in Bremen die Chance, nachhaltig den viel zu engen Zusammenhang aufzubrechen zwischen sozialer Herkunft und schulischem Erfolg.

Bremen hat viele engagierte (zukünftige) Lehrkräfte, die auf der Basis einer fundierten Ausbildung sehr genau wissen, was sie tun. Bleibt zu hoffen, dass der Tag, an dem wir das von der Bildungspolitik auch sagen können, weniger lange auf sich warten lässt als einst das Ende aller deutschen Königs- und sonstigen Reiche. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Unsere Gastautorin Sabine Doff ist wissenschaftliche Direktorin im Zentrum für Lehrer- und Lehrerinnenbildung an der Universität Bremen.