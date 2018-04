Ein Fluss, der sich durch die Stadt zieht, steigert für viele Menschen die Aufenthaltsqualität. In Bremen wird die Weser sogar als pulsierende Lebensader angesehen. Auch bei der Wümme, Ochtum oder Lesum ist das nicht anders. Am schönsten ist es für viele, wenn auch die eigenen vier Wände direkt am Wasser stehen. Doch das ist nicht das Beste für das Leben in den fließenden Gewässern.

Auf die Ökologie der Flüsse und Bäche wirken neben einer dichten Bebauung weitere Faktoren ein. Da wäre der Hochwasserschutz, der unbestritten notwendig ist. Ein paar Schiffe sollen auch fahren, also muss das Wasser tief genug sein und ein bisschen Diesel schlucken. Ein immer stärkerer Tidenhub durch die Vertiefungen wirkt sich auf Nebengewässer aus. Durch die Landwirtschaft gelangt Dünger ins Wasser. Schlechte Voraussetzungen, um einen biologisch guten Zustand der Gewässer zu erreichen.

Das Thema ist in den vergangenen Jahren verschlafen und unterschätzt worden. Das räumen sogar Behördenvertreter ein. Aber auch wenn sich mittlerweile einiges tut – das reicht noch nicht. Bund und Länder sind gefordert, mehr für den Schutz der Flüsse tun. Dann klappt es auch mit der Qualität.