Stefan Trapp

Stefan Trapp: Wenn es nicht um akute Beschwerden oder Vorsorgeuntersuchungen sowie Impfungen bei Säuglingen und Kleinkindern geht, die nur in einem engen Zeitfenster möglich sind, können das je nach Praxis mehrere Wochen sein.

Das kommt vor allem dann vor, wenn Eltern einen Termin für eine Zweitmeinung oder eine allgemeine Beratung ausmachen wollen – aber eigentlich arbeiten fast alle Kinder- und Jugendarztpraxen am Limit.

Ja, das ist so. Die vorhandenen Praxen sind mit dem, was sie anbieten, ausgelastet. Und zwar nicht deshalb, weil es eine ganze Reihe freier Arztsitze gibt, sondern weil sich die Arbeit der Kinderärzte in den vergangenen Jahrzehnten enorm verändert hat.

Der Umfang der Behandlungen hat deutlich zugenommen, zum Beispiel ist die Prävention enorm ausgeweitet worden: Heute werden viel mehr Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen empfohlen und von den Krankenkassen bezahlt als früher. Kinderärzte betreiben zunehmend Sozialmedizin, inklusive sogenannter neuer Morbiditäten. Darunter versteht man etwa Verhaltensauffälligkeiten, Essstörungen, Übergewicht, Medienabhängigkeit, Störungen der motorischen und sprachlichen Entwicklung. Dazu kommen auch andere Problemlagen, die sich in den medizinischen Bereich verlagert haben, etwa wenn es Probleme in der Schule gibt. Viele dieser Probleme häufen sich, wenn Kinder in schwierigen Verhältnissen aufwachsen – und in Bremen lebt mehr als jedes dritte Kind in Armut. Nicht zuletzt hat die deutlich steigende Geburtenrate den Bedarf an Kinder- und Jugendärzten erhöht.

Gar nicht. Das betrifft aber nicht nur Bremen und neben den Kinder- und Jugendärzten auch andere Arztgruppen. Die sogenannte Bedarfsplanung ist längst überholt und hat nichts mehr mit der Realität zu tun, sie stammt von Anfang der Neunzigerjahre. Damals hat man einfach die Anzahl der aktuell vorhandenen Ärzte aller Fachgruppen genommen und willkürlich entschieden: So viele dürfen es sein und nicht mehr. Das war völlig willkürlich. Seitdem wird dieser Bedarf nur fortgeschrieben. Der Bedarfsplan berücksichtigt schon lange nicht mehr, dass sich die Arbeit der Kinderärzte und die gesellschaftlichen Bedingungen massiv verändert haben. Die Bedarfsplanung muss auf Bundesebene endlich an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden.

In Bremen sind unsere Praxen im Vergleich zu anderen Großstädten noch recht gleichmäßig verteilt. Dennoch müssen Eltern in Hemelingen etwa mit ihren Kindern in den Nachbarstadtteil zum Kinderarzt gehen, in Woltmershausen gibt es gar keinen Kinderarzt. In Gröpelingen ist die Lage auch sehr angespannt, da sind nur wenige Ärzte für einen großen Anteil von Kindern zuständig. Sorgen bereitet uns auch seit Langem der Bremer Norden. Dort ist inzwischen eine sogenannte Sonderbedarfszulassung für einen zusätzlichen Kinderarzt beantragt. Das kann aber nur eine Notlösung sein und kein Modell für die Zukunft.

Das Honorar für Sonderbedarf wird aus dem Topf aller Kinderärzte entnommen. Wenn mehr Kinderärzte notwendig sind, muss das durch zusätzliches Geld von den Kassen honoriert werden. Wir brauchen mehr Kinderärzte in Bremen, und wir brauchen sie vor allem auch in diesen Stadtteilen.

Nach der Bedarfsplanung ist die Stadt Bremen formal ein einziger Planungsbezirk, wobei der Bedarf für die einzelnen Stadtteile nicht berücksichtigt wird.

Auch eine kleinräumigere Planung wird nicht die Lösung bringen.

Das bedeutet längst nicht, dass Ärzte dort auch eine Praxis eröffnen. Junge Mediziner bekommen heute überall Angebote. Wir haben das ja in Bremen-Nord erlebt: Ein Kinderarzt geht in den Ruhestand und findet keinen Nachfolger. Es ist meist kein Problem, Bewerber für Bremen-Stadt zu finden, für Quartiere mit besonderen Problemlagen ist das schwieriger. Gerade junge Fachärzte fürchten manchmal, dort mit Herausforderungen konfrontiert zu werden, die sie nicht leisten können und mit denen sie überfordert sind. In den Praxen ist der Anteil an Beratungen und Sozialarbeit höher.

Wenn man die Kollegen nicht zwingen kann, muss man die Niederlassung attraktiv machen. Und zwar nicht nur durch finanzielle Unterstützung, wie es etwa die Kassenärztliche Vereinigung für Hausärzte in Bremerhaven tut. Unsere Vorstellung wäre, dass die Arbeit der Praxen in diesen Quartieren etwa durch Sozialarbeiter, Kulturmittler und andere Angebote unterstützt wird. Diese Unterstützung könnte von Jugend- und Sozialämtern kommen. Der Bedarf ist ein anderer und er ist größer, Ärzte gehören zu einem Sozialnetzwerk. Die Niederlassung zum Beispiel mithilfe solcher Modelle attraktiver zu machen, ist Aufgabe der Kommune. Um die grundsätzliche Unterversorgung mit Kinderärzten zu lösen, brauchen wir aber mehr Ärzte. Die vorhandenen Kinderärzte können den gestiegenen Bedarf nicht mehr befriedigen – erforderlich ist eine Neuregelung auf Bundesebene und die Unterstützung der Kliniken, damit weiter genug Kinder- und Jugendärzte ausgebildet werden können.

Zur Person

Stefan Trapp

ist Vorsitzender des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Bremen. Außerdem ist er als Arzt in der Gemeinschaftspraxis für Ambulante Kinder und Jugendmedizin Huchting tätig.