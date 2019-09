Das Museumsschiff sackte infolge eines Wasserschadens um zwei Meter ab und setzte sich auf dem Hafengrund fest. (Carmen Jaspersen/dpa)

Das im Hafen gesunkene Bremerhavener Museumsschiff „Seute Deern“ soll wie berichtet für 1,1 Millionen Euro geborgen werden. Die Arbeiten an dem Wahrzeichen der Seestadt müssten so rasch wie möglich beginnen, bevor die zu erwartenden Herbststürme den Dreimastsegler weiter gefährden, sagten Vertreter des Deutschen Schifffahrtsmuseums am Mittwoch. Das Geld solle zu 90 Prozent vom Land Bremen kommen, 10 Prozent werde die Stadt Bremerhaven tragen.

Um den aktuellen Zustand der Bark vor der Bergung zu überprüfen, soll am Donnerstag ein Unterwasserroboter eingesetzt werden, teilt das Deutsche Schifffahrtsmuseum mit. In Kooperation mit der Hochschule Bremerhaven sollen Studierende der Maritimen Technologien den Rumpf des Schiffes mit einem sogenannten Remotely Operated Vehicle unter Wasser abfahren filmen.

Die 100 Jahre alte „Seute Deern“ hat damit in ihrem Jubiläumsjahr nichts als Ärger. Erst brannte es im Februar aus ungeklärter Ursache auf dem Vorschiff nahe der Küche - seemännisch Kombüse genannt. Im Juni feierte die Stadt den Schiffsgeburtstag. Dann versagten am vergangenen Donnerstag die Pumpen, die das als Restaurant genutzte Schiff flott halten. Einen Tag später sackte die „Seute Deern“ mit vollgelaufenem Rumpf auf den Boden des Hafenbeckens. Seitdem liegt sie mit Schlagseite im Alten Hafen.

Auf die unerwartete Finanzspritze hatte sich der Lenkungsausschuss für den Museumshafen am Dienstagabend verständigt. Dabei stehen für das „Süße Mädchen“, so der aus dem Plattdeutschen übersetzte Name, noch ganz andere Ausgaben im Raum. 1,4 Millionen Euro sind im Mai von Bund, Land und Stadt bewilligt worden, um eine umfassende Sanierung zu planen. Deren Kosten hat das Schifffahrtsmuseum vorerst auf 32 Millionen Euro beziffert. (dpa/rab)

+++ Dieser Text wurde um 15.30 Uhr aktualisiert +++