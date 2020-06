Kontrolle in Corona-Zeiten: Gastronom Jasin Akgül vom M-One an der Sielwall-Kreuzung im Gespräch mit Kevin Rerrer vom Ordnungsdienst. (Frank Thomas Koch)

Auch wenn Kevin Rerrer eine Maske trägt: Ein unbekanntes Gesicht ist er nicht im M-One an der Sielwall-Kreuzung. Zur Nachkontrolle sei er hier, erklärt der Mann vom Ordnungsdienst. Fast wirkt es so, als hätte Gastronom Jasin Akgül ihn schon erwartet. Bereitwillig zeigt der 33-Jährige den Hygieneplan, bei einer Kontrolle immer der erste Punkt. Dann der gemeinsame Blick in den Gastraum. An sich sieht alles völlig normal aus, fast zu normal – was ist mit den Abstandsregeln? Die Tische stehen in engen Reihen nebeneinander. Doch Rerrer nickt zufrieden, es gibt nichts zu beanstanden. Des Rätsels Lösung: In jeder zweiten Reihe sind die Tische reserviert, ein eleganter Kniff, um den Mindestabstand von anderthalb Metern zu gewährleisten.

Als führendes Haupt einer dreiköpfigen Corona-Streife sieht Rerrer an diesem kühlen Abend nach dem Rechten. Um 15.30 Uhr hat sein Dienst angefangen, eine Acht-Stunden-Schicht bis Mitternacht. Einen festgelegten Fahrplan gibt es für ihn und sein Team nicht. Im blau-weißen Auto des Ordnungsdiensts kurven die drei durch die Innenstadt, machen mal hier, mal da Halt. Die Gastronomie steht dabei weit oben auf der Liste. „Wir gehen dahin, wo sich viele Menschen aufhalten“, sagt Rerrer.

Seit drei Wochen wieder geöffnet

Im M-One ist so früh am Abend noch nicht viel los, nur ein Tisch ist besetzt. Seit drei Wochen hat das Restaurant wieder geöffnet. Für Akgül und seine drei Brüder war die Corona-Pause eine lange Durststrecke. Gemeinsam betreiben sie noch zwei weitere Lokale gleichen Namens in Celle und Schneverdingen, den Ableger in Bremen gibt es erst seit Jahresbeginn. „Im Januar haben wir geöffnet und im März schon wieder zugemacht“, sagt Akgül. Nun also der zweite Anlauf unter strenger Beachtung der Corona-Auflagen. „Normalerweise passen ungefähr 100 Personen in den Laden, jetzt haben wir nur noch 30 bis 40", sagt Akgül.

Nach einer knappen Viertelstunde ist die Visite im M-One beendet. Nachbessern muss Akgül nur im Sanitärbereich. In der Herren-Toilette droht bei kollektivem Harndrang drangvolle Enge. „Drei Pissoirs nebeneinander, das geht nicht“, sagt Rerrer. Doch wenn das mittlere gesperrt werde, sei alles in Ordnung. Und hat das nun Folgen für den Betreiber? Rerrer schüttelt den Kopf. „Nein, es geht nicht darum, sofort Strafen zu verhängen. In solchen Fällen geben wir Tipps, wie man es besser machen kann.“

Zahlreiche Zettel unterrichten die Gäste des M-One über die Verhaltensregeln in Corona-Zeiten. (Frank Thomas Koch)

Seit Beginn der Corona-Krise hat sich die Aufgabenstellung des Ordnungsdienstes stark verändert. Es geht jetzt nicht mehr primär um achtlos weggeworfene Kippen oder Radfahrer auf Abwegen, sondern um die Einhaltung der Corona-Auflagen. Da noch den Überblick zu behalten, ist nicht unbedingt leichter geworden in den vergangenen Wochen. Inzwischen hat Bremen die sechste Corona-Verordnung erlassen, zuletzt folgten die Änderungen schon fast im Wochentakt.

Gibt es denn eigentlich auch mal Ärger? Durchaus. Davon können zwei Polizeibeamte berichten, die am Freitagabend die Kollegen vom Ordnungsamt begleiten. Zu Pfingsten müsse es im Viertel „fürchterlich“ gewesen sein, sagt der ältere von beiden – ein 58-Jähriger, der fast vier Jahrzehnte Polizeidienst auf dem Buckel hat. Das habe er von den Kollegen der Nachtschicht erfahren. „Da wurde überhaupt kein Abstand mehr eingehalten.“

Gäste versuchten sich zu verstecken

Problematisch sind Privatpartys. Der Polizeibeamte erzählt von einem Fall in einem Lokal. „Die meisten Gäste haben versucht, sich zu verstecken.“ Für ihn ein klarer Hinweis auf vorhandenes Unrechtsbewusstsein. Für die Teilnehmer und mehr noch den Veranstalter ein teures Vergnügen. In solchen Fällen können Bußgelder zwischen 150 und 450 Euro verhängt werden, für den Veranstalter geht es in den vierstelligen Bereich. Die Regel sei das aber nicht. „Im Großen und Ganzen sind die Menschen einsichtig, wenn man sie auf Fehlverhalten hinweist.“

Auch Rerrer und seine Kollegen versuchen es bei Verstößen erst mal auf die sanfte Tour. Ungemütlich wird der Ordnungsdienst erst, wenn mündliche Verwarnungen nicht fruchten. Bußgelder von bis zu 55 Euro können die Gesetzeshüter vor Ort kassieren. Stellt sich die Frage, ob Rerrer eigentlich Autoritätsprobleme hat. Immerhin ist der Ordnungsdienst im Gegensatz zur Polizei unbewaffnet. Der knapp zwei Meter große Mann lächelt. „Wenn man uns nicht ernst nimmt, dann sorgen wir dafür, dass man es tut.“

Mehr zum Thema Nach Vorfall in Leer Restaurant-Besuchern in Bremen drohen bei Verstößen Bußgelder Wenn im Restaurant doch Hände geschüttelt werden und der Mundschutz in der Ecke liegt – wer muss ... mehr »

Weiter geht’s im Schlenderschritt an der Schlachte, diesmal steuern die drei vom Ordnungsdienst die Bar Celona an – wiederum maskiert, versteht sich. Schon der erste prüfende Blick zeigt, dass es auch hier kaum etwas zu beanstanden geben dürfte. Das Hygienekonzept steht griffbereit auf dem Tresen, daneben eine Schachtel mit etlichen Zetteln: die Kontaktdaten der Gäste, die im Falle einer Corona-Infektion der Nachverfolgung möglicher Ansteckungswege dienen.

Punkte im Plauderton abgehakt

Der Besuch des Ordnungsdiensts wirkt kaum wie eine Kontrolle, im Plauderton werden die obligatorischen Punkte abgehakt. „Am Wochenende hätten wir euch brauchen können“, heißt es vonseiten des Personals. Im Außenbereich sei fast kein Durchkommen mehr gewesen. Die Frage an Rerrer: „Was sollen wir machen, wenn die Situation eskaliert?“ Seine Antwort: „Dann müsst ihr die Polizei unter 110 anrufen.“

Auf dem Rückweg zum Fahrzeug erregt eine Gruppe Jugendlicher Rerrers Aufmerksamkeit. Ein junger Kerl nimmt Reißaus, Rerrer schlendert in stoischer Gemütsruhe hinterher. Unter Corona-Gesichtspunkten gibt es nichts auszusetzen, allerdings hat der Jugendliche geraucht – das darf er nicht mit seinen 16 Jahren. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit; seit 2007 ist das vor Erreichen der Volljährigkeit verboten. Die Sache ist schon erledigt, da taucht der Jugendliche noch mal auf. Was jetzt sei, will er wissen, ob er mit einer Strafe zu rechnen habe. „Schon gut, alles okay“, sagt Rerrer.