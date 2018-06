In der Regel kommt es bei Vorgesetzten nicht gut an, wenn man ein Konzept zur weitreichenden Veränderung des eigenen Arbeitsplatzes der Öffentlichkeit präsentiert, ohne vorher Rücksprache gehalten zu haben. Das hätte sich auch der Fachbereich der Wirtschaftswissenschaften denken können. Dessen Idee von einer "Business School" auf dem Sparkassen-Areal am Brill wird nun nicht mehr nur von den Hochschulleitungen, sondern auch vom Bürgermeister abgelehnt.

Der Dekan Jochen Zimmermann hat zwar Recht damit – gelegentlich geraten unkonventionelle Ansätze erst gar nicht an die Öffentlichkeit, wenn sie vorher durch sämtliche Gremien müssen. Das wäre schade, schließlich wird die grundsätzliche Idee, dass die Wissenschaft noch stärker Richtung Innenstadt wachsen sollte, von vielen Vertretern in der Stadt unterstützt. Die Universität selbst hat diese Absicht im Rahmen ihres Zukunftsprozesses formuliert.

Aber eben nicht so. Völlig an beiden Leitungen und Bedarfen der betroffenen Hochschulen vorbeizuplanen, war schlichtweg unüberlegt. Denn eines ist klar: Über die Inhalte des Konzepts lässt sich unter diesen Voraussetzungen nur noch schwer diskutieren.