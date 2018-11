Duglore Katz und Adaham Habasch verbindet eine ungewöhnliche Freundschaft miteinander. Sie lernten sich in einem Übergangswohnheim für Geflüchtete kennen und schätzen. (Christina Kuhaupt)

Eine Dachterrasse im Viertel in der Mittagssonne – Blick in einen typischen Bremer Hof. Die Bäume sind grün, überall zwitschern Vögel. Zwischen bunten Blumen in Römertöpfen sitzen Duglore Katz und Adaham Habasch auf einer Holzbank, blättern gemeinsam in einem Fotobuch über Syrien.

„Ist das in der Nähe deiner Heimatstadt?“, fragt die pensionierte Sozialpädagogin. Der junge Mann zu ihrer Rechten nickt. Adaham Habasch, ein 32-jähriger syrischer Kurde und Duglore Katz, eine 70-jährige Rentnerin, sind ein ungewöhnliches Freundespaar.

Eine Freundschaft, die es ohne den Krieg in Adahams Heimat nicht gegeben hätte und die trotzdem noch unwahrscheinlich ist. Ihre Geschichte beginnt im August 2014 im Übergangswohnheim in der Eduard-Grunow-Straße, wo Adaham untergebracht ist. Dort hatte sich Duglore als freiwillige Helferin gemeldet.

Ein trauriges Leben

Adaham sei ihr sofort aufgefallen, erzählt sie. In traditioneller Kurdentracht gekleidet, spielte er auf der Saz, einer Laute, die in der Region zwischen Balkanländern bis Afghanistan stark vertreten ist. „Man merkte ihm an, dass er ein trauriges Leben hinter sich hat.“

Der junge Kurde kommt aus Afrin, einer Stadt im Nordwesten Syriens, zwischen Aleppo und der türkischen Grenze. Der Großteil der Bevölkerung der Stadt besteht aus Kurden. Adaham erzählt, er sei vor dem Ausbruch des Bürgerkrieges mehrfach von syrischen Regierungsmännern in zivil verhaftet und auch geschlagen worden.

Er solle die Stadt verlassen, hätten sie ihm nahegelegt. Worum es dabei genau ging, weiß er nicht: „Dort regiert einfach der Terror“, sagt er achselzuckend. 2009 ging er deshalb in den Libanon, kam von dort fünf Jahre später als sogenannter „Kontingentflüchtling“ per Flugzeug nach Deutschland. Eltern und Geschwister ließ er zurück.

Klein und schön

In Deutschland angekommen, geht es zunächst ins Erstaufnahmelager in Friedland. Als es um seine zukünftige Unterbringung geht, hört er von Freiwilligen, dass Bremen „klein und schön“ sein solle. „Das war alles, was ich wollte“, begründet Adaham seine Entscheidung, letztlich nach Bremen zu gehen. Er habe es nicht bereut, erklärt er und lächelt Duglore an.

Adaham Habasch sei völlig traumatisiert gewesen, als sie ihn kennenlernte, erklärt die pensionierte Sozialpädagogin. „Kein Wunder nach alldem, was du durchgemacht hast. Aber das erzählst du besser selbst“, sagt sie und schaut Adaham bestärkend an.

Und Adaham erzählt – zunächst stockend, wie er kurz nach seiner Ankunft in Deutschland einen Link zu einem Youtube-Video erhält. Darauf ist zu sehen, wie Mitglieder der Terrormiliz Daesch seinen älteren Bruder fesseln, verschleppen und schließlich hinrichten, sagt er.

Einladung zu Weihnachten

An dieser Stelle des Berichts kommen dem 32-Jährigen die Tränen. Heute gehe es ihm schon viel besser, fährt er fort und lächelt dabei tapfer. Nur manchmal komme die Erinnerung zurück und die Angst um die Familie, die noch immer in seiner Heimatstadt Afrin lebt.

Duglore Katz beschließt, dem Flüchtling unter die Arme zu greifen. Gemeinsam mit der Heimleitung organisiert sie für Adaham musikalische Auftritte, unter anderem in der Bremer Friedenskirche und bei Veranstaltungen in der Neustadt. An Weihnachten lädt die 70-Jährige Adaham zu ihrem Fest mit ihrer Tochter und ihrem Enkel in die Altbauwohnung ins Viertel ein.

Er fühlt sich so wohl, dass er bald einfach vorbeikommt und sogar Freunde mit zu Duglore Katz bringt. „Wir hatten häufig volles Haus hier in der Wohnung“, sagt sie. Sie hilft ihm, sich in den Alltag in Deutschland einzugewöhnen, erklärt wie die Mülltrennung funktioniert, streitet sich mit seinem Telefonanbieter, weil Adaham das Kleingedruckte im Vertrag nicht verstand und ihm nun ein Gerichtsbescheid vorliegt.

Unverständnis und Hass

Die ehemalige Sozialpädagogin weiß, dass es bei der Integration vor allem auch um die kleinen Dinge geht: „Wie bringe ich das Klingelschild an? Wann kommt die Müllabfuhr? Das sind ganz wichtige Fragen für Leute, die hier neu herkommen“, sagt Duglore Katz. „Hier können wir alle Lotsen der Integration sein.“

Dass sie sich für die Flüchtlingshilfe einsetzt, kommt nicht von ungefähr: Als junges Mädchen erlebt Duglore Katz, wie ihre Eltern Kriegsvertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg in ihrem Haus aufnehmen. „Da standen auf einmal fremde Menschen in meinem Badezimmer.“

Gleichzeitig beobachtet sie das Unverständnis und den Hass, mit dem viele Bürger auf die Geflüchteten reagieren. Sie erinnert sich an Kinder, die mit Steinen werfen und Erwachsene, die einen großen Bogen um die Neuankömmlinge machen. „Da wurde nicht geschaut, wie man miteinander leben kann.“

Selbsthilfegruppe der Kehlkopfoperierten

„Wir müssen noch von meiner Mutter erzählen“, unterbricht Adaham Duglore. Sie nickt nachdenklich. Kurz nachdem sich die beiden kennenlernten, habe er ihr von der Kehlkopfkrebsoperation seiner Mutter erzählt, erinnert sich Duglore. „Meine Mutter konnte seitdem nicht mehr sprechen“, sagt Adaham zögernd.

Duglore machte sich zunächst keine großen Gedanken dazu, bis sie eines Tages im WESER-KURIER von der „Selbsthilfegruppe der Kehlkopfoperierten“ in Gröpelingen las. Sie nimmt Kontakt auf und erfährt von der Firma „Atos Medical“ in Troisdorf, nahe Köln, die unter anderem Sprechhilfen herstellen.

„Beim ersten Anruf hat die Mitarbeiterin gleich am Telefon ein gratis Gerät versprochen“, erzählt Katz begeistert. Im Oktober 2015 sei dann die Sprechhilfe bei ihr angekommen. „Plus Schokolade und Weihnachtskarte, das muss man sich mal vorstellen.“

Postwege sind unzuverlässig

Über Freunde gelang das Päckchen über die Türkei nach Syrien. Das brauchte allerdings seine Zeit: Rund zwei Jahre lag die Sprechhilfe vermutlich vergessen in einem Postlager in der Türkei. „Erst vergangenen Monat kam sie dann bei meiner Mutter an“, so Adaham.

Die Postwege seien dort derzeit eben ziemlich unzuverlässig. Ihr Arzt habe ihr das Gerät gleich für viel Geld abkaufen wollen – „aber meine Mutter blieb stur und sagte ‚nein’ “, erzählt er stolz. Adaham versucht sich immer wieder bei Duglore für ihre Hilfe zu revanchieren.

In Syrien war er Tischler und versucht nun ihr mit seinem Handwerksgeschick zu helfen. So hat er bereits das Dach ihres Wochenendhäuschens neu gedeckt. „Neulich kam er mit einem Regal vorbei, das hat er selbst gebaut“, sagt Duglore. „Er ist ein begabter Tischler.“

Gemeinsam nach Afrin

Eine Ausbildung zum Tischler ist was sich Adaham für seine Zukunft wünscht. Dafür nimmt er Deutschkurse und bewirbt sich immer wieder auf Ausbildungsplätze. Derzeit hält er sich mit Gelegenheitsjobs als Handwerker über Wasser, aus dem Heim ist er in eine geförderte kleine Wohnung nach Blumenthal gezogen.

Eigentlich will er aber einen festen Job, um unabhängig zu sein und seine Verlobte aus Syrien zu sich zu holen. Solchen Menschen, die hier alles versuchen, denen müssten wir den deutschen Alltag nahebringen, so Duglore. „Die Leute, die direkt aus dem Heim kommen, kommen abrupt von ‚all inklusive’ in ein neues Leben. Die sind häufig mit der Situation überfordert.“

Da liege es in der Verantwortung der ganzen Gesellschaft „hinzugucken, herzlich und gleichzeitig kritisch zu sein.“ Eines Tages, wenn es wieder ruhiger in Syrien ist, wollen Adaham und Duglore gemeinsam nach Afrin reisen, um Adahams Mutter zu besuchen.