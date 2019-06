Am Dienstagabend soll es in Bremen und Niedersachen zu heftigen Gewittern kommen. (Montage WESER-KURIER/Jung)

Am Abend könnten einzelne Gewitter, Starkregen und Hagel nahe dem Harz und dem Teutoburger Wald einsetzen, kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Hamburg an. In der Nacht zum Mittwoch sollten von den Niederlanden teils kräftige Gewitter heranziehen. Für das Gebiet westlich der Weser gilt vorerst eine Vorwarnung wegen Unwetter mit Starkregen, orkanartigen Böen und Hagelschlag.

Die genaue Entwicklung der kritischen Luftmassen aus den Benelux-Gebiet und die Auswirkungen auf Nordwestdeutschland seien aber derzeit noch unklar, sagte ein DWD-Meteorologe. Die Bahn warnte wegen der Unwettergefahr vorsorglich vor Behinderungen im Bahnverkehr in den Küstenländern.

Nach einer Abkühlung am Morgen soll es am Mittwoch sehr warm bis schwül-heiß in Niedersachsen werden. Selbst im Harz klettern die Temperaturen nach weiteren Angaben auf 28 Grad, in Hannover auf etwas über 30 Grad. Aus meteorologischer Sicht werden damit bereits Werte für einen Hitzetag erreicht. Die ostfriesische Küste bei Emden kann sich dagegen auf sommerliche Temperaturen mit angenehmen 25 Grad einstellen. (dpa)