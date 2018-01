(Screenshot Deutscher Wetterdienst)

Dem Norden steht ein stürmischer Mittwoch bevor. Nachdem es schon in der Nacht zu Wind- und Sturmböen in Bremen und Niedersachsen kam, nimmt der Wind im Laufe des Tages weiter zu. Am Vormittag kommt es in der Hansestadt zu starken Gewittern mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Auch für den Rest des Tages warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor teils schweren Sturmböen zwischen 65 und 85 Kilometern pro Stunde. An der Nordseeküste seien orkanartige Böen und Unwetter zu erwarten.

Besonders windig wird es nach der Vorhersage des DWD zwischen Mittag und Abend. Dann sei in ganz Bremen und Niedersachsen mit schweren Sturmböen um 95 Kilometern pro Stunde zu rechnen, an der Nordsee mit orkanartigen Böen bis 115 Kilometern pro Stunde.

Vereinzelt komme es weiterhin zu teils starken Gewittern. Der DWD rät zu besonderer Vorsicht: Die starken Winde könnten Bäume entwurzeln oder Dächer beschädigen und für herabstürzende Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände sorgen. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf höchstens acht Grad. Erst in der Nacht zu Donnerstag beruhigt sich die Wetterlage langsam. Das schwere Sturmtief, das von Schottland über die Nordsee zur Ostsee zieht, schwächt sich dann allmählich ab.

In Westddeutschland sorgt das Sturmtief "Burglind" schon seit den frühen Morgenstunden für massive Verkehrbehinderungen. In Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz waren Straßen blockiert und der Regionalverkehr der Bahn gestört. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Die Polizei appellierte an Autofahrer, besonders vorsichtig zu fahren. Die Deutsche Bahn informiert online über Verspätungen und ausfallende Züge.

Für Bremen und Niedersachsen gibt es derzeit folgende Störungsmeldungen:

Auf der Metronom-Strecke zwischen Hamburg und Cuxhaven kommt es in beiden Richtungen zu Verspätungen. Der aktuelle Stand ist auf der Homepage einzusehen.

In Cuxhaven wurde am Mittag die einzige Insel-Fährverbindung nach Helgoland eingestellt. Wegen des Wetters wird die Fähre MS "Funny Girl" im Hafen bleiben, berichtete die Reederei Cassen Eils auf ihrer Homepage.

Einige Urlauber seien bereits am Dienstag abgereist, andere würden zurück fliegen oder länger bleiben, sagte eine Sprecherin auf der Hochseeinsel. Früher abgereist sind auch einige Gäste auf der Insel Wangerooge. Dort fielen wegen Hochwasser zwei Verbindungen vom und zum Festland aus. Je eine Abfahrt wurde auch von Spiekeroog nach Neuharlingersiel und umgekehrt gestrichen. "Die Urlauber wussten aber seit Dienstag Bescheid und haben sich darauf eingestellt", sagte eine Touristik-Sprecherin. Einschränkungen gab es zudem bei der Langeoog- und der Spiekeroog-Fähre. Auch die Wyker Dampfschiffs-Reederei warnte vorsorglich, Änderungen im Fahrplan seien wahrscheinlich.

Im vergangenen Jahr waren die Sturmtiefs "Xavier" und "Herwart" über Deutschland hinweggefegt. Auch in Bremen und Niedersachsen hatten sie große Schäden angerichtet. (frk/dpa)

++Dieser Text wird laufend aktualisiert.++