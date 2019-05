Das Stubu am Breitenweg: Ob es mit der Diskothek weitergeht, ist noch offen. (Jan-Felix Jasch)

"Im Stubu!" Für Generationen von Bremern und Bremerinnen war das über Jahre hinweg die immer gleiche Antwort auf die Frage, wo man noch weiterfeiern könnte, wenn alle anderen Läden der späten Stunde wegen schon geschlossen hatten. Damit ist es nun erst mal vorbei. Die älteste und größte Diskothek der Stadt macht dicht, für den 1. Juni ist die letzte Party geplant.

Betreiber Frank Grotheer und Rainer Büsing, selbst ehemaliger Stubu-Chef und Eigentümer der Immobilie, konnten sich nicht über einen neuen, langfristigen Pachtvertrag einigen. Der jetzige Vertrag war nur über die Dauer von 18 Monaten geschlossen worden und endet am 30. Juni. Grotheer sagt: "Ich habe da nichts zu verstecken, das ist ein normaler Vorgang im Geschäftsleben." In der Mitteilung, mit der Grotheer über das Aus für das Stubu informierte, gibt er den Gesundheitszustand von Büsing als Grund dafür an, dass es nicht möglich gewesen sei, die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen. Insbesondere die Punkte Renovierungsstau und Investitionen sowie die Dauer des Pachtvertrages hätten nicht geklärt werden können.

Tim Meister, Verwalter der Familie Büsing, der das Stubu selbst eine Zeit lang verantwortete, will das nicht so stehenlassen. "Die Erkrankung war nicht der Grund dafür, dass es keine Einigung gab. Die Vertragsgespräche liefen seit Januar. Vielmehr waren die Umstände, die es für einen langfristigen Pachtvertrag gebraucht hätte, nicht vorhanden." Das bedeutet: Das Stubu lief zuletzt nicht so gut, wie sich das beide Seiten gewünscht hätten. Sowohl Meister als auch Grotheer betonen allerdings, dass man sich nicht im Streit trennt.

"Alles ist vernünftig gelaufen", sagt Meister, auch Grotheer bereut nichts. "Es war eine schöne Geschichte, aber am Ende war es nicht möglich, eine für beide Seiten akzeptable Lösung hinzubekommen." Grotheer, der sich nun stärker Projekten außerhalb der Gastronomie widmen will, hatte das Stubu erst Ende 2017 von dem Ehepaar Elisabeth und Werner Gerdes übernommen, das unter anderem das Aladin in Hemelingen leitet. Das Aladin ist insolvent, der Betrieb läuft jedoch weiter.

Ob es ein neues Stubu geben wird, ist unklar. "Wir arbeiten daran, einen neuen Betreiber zu finden", sagt Meister, "das Ziel ist es, dass das Stubu nicht lange geschlossen bleibt. Inwieweit es da Optionen gibt, müssen wir prüfen." Man wünsche sich jedenfalls vor allem ein nachhaltiges Konzept, eine "Vitaminspritze" für den mehr als 2000 Quadratmeter großen Tanzschuppen. Meister: "Wir wissen auch, dass es nicht einfach wird, für einen Laden mit dieser Größe den richtigen Betreiber zu finden."

Das sieht André Scheulenburg, Chef der Clubdisko La Viva, ähnlich. Er sagt: "Für eine Disco wie das Stubu braucht man jemanden, der das mit Leidenschaft und acht Tage die Woche 26 Stunden lang macht." Grundsätzlich sieht er das Stubu-Aus im Hinblick auf die Discomeile mit Sorge. "Wir bedauern, dass da nun ein Wettbewerber fehlen wird." Zumal das Betreiben einer Diskothek im Moment nicht unbedingt zu den attraktivsten Geschäftsideen gehöre, die man haben kann, sagt er, und ähnlich sagen es auch Meister und Grotheer. Alle drei führen das allerdings vor allem auf das durch soziale Medien veränderte Ausgehverhalten der Jugend zurück (Grotheer: "Man muss heute nicht mehr rausgehen, um jemanden kennenzulernen"), weniger auf die speziellen Standortbedingungen an der Meile. Sie wird nach langem Anlauf seit Oktober vergangenen Jahres für insgesamt 3,3 Millionen Euro umgebaut: Breitere Radwege, neue Halteplätze für Taxen und vor allem ein neues Lichtkonzept sollen den Breitenweg mit seinem nächtlichen Angebot sicherer und attraktiver für das Publikum machen. Insgesamt sollen die Arbeiten voraussichtlich 2020 abgeschlossen sein.

