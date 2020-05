Die Nachfrage nach Urlaub an der Nordseeküste ist hoch. So könnte der Strand in Norddeich schon bald wieder gut besucht sein. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Es kann losgehen, mit Einschränkungen zwar, aber Urlaub wird ab kommender Woche wieder möglich sein. An der Nordseeküste ist das Interesse enorm, in Städten wie Bremen dagegen noch überschaubar. Das ergab am Donnerstag eine Nachfrage des WESER-KURIER. Regionen wie Friesland und Ostfriesland sind ohnehin heiß begehrt, und jetzt noch viel mehr, solange Auslandsreisen unmöglich sind. Ein erster Höhepunkt wird für Pfingsten erwartet. Der Tourismusverband Nordsee in Jever rechnet mit einer Auslastung von 100 Prozent und hofft, dass bei dem Ansturm nicht alle Hygieneregeln über Bord gehen, die trotz der Lockerungen während der Corona-Pandemie weiterhin dringend geboten sind.

„Die Leute am Telefon weinen fast vor Freude“, berichtet Sonja Janßen, Vorsitzende des Tourismusverbands Nordsee. Die Organisation ist für die Küste von Otterndorf bis Greetsiel zuständig und hat auch die Ostfriesischen Inseln unter ihren Fittichen. Wer noch nicht gebucht habe, hole das jetzt nach, sofern es noch Quartiere gebe, sagt Janßen. Anreisen können die Urlauber, die Ferienwohnungen gemietet haben, in Niedersachsen bereits ab Montag, so kurzfristig plane allerdings kaum jemand. „Die meisten kommen ab dem 16. Mai.“

Die Freude bei den Hotelbetreibern, privaten Vermietern und Gastronomen sei groß, aber sie würden sich auch Sorgen machen: „Schwierig ist vor allem, dass die Ferienwohnungen erst nach sieben Tagen wieder belegt werden dürfen, auch dann, wenn die Gäste nur für drei oder vier Tage gebucht haben.“ Zwar könne jeder nachvollziehen, dass diese Auflage notwendig ist, um möglichst langsam hochzufahren und die Gästezahl zu limitieren.

Hart sei es für die Vermieter trotzdem, wenn ihre Quartiere trotz der starken Nachfrage tageweise nicht genutzt werden könnten. „Sie haben ja schon das Ostergeschäft verloren und sind dringend darauf angewiesen, diesen Verlust einigermaßen aufzufangen“, erklärt Janßen. Ein Problem sieht sie auch bei den Hotels, die in Niedersachsen ab dem 25. Mai wieder öffnen dürfen. „Wenn nur die Hälfte der Betten belegt werden kann, wie es jetzt Vorschrift ist – wen wollen sie wegschicken, wenn vorher gebucht wurde?“

Erste Anfragen von Gästen

In Bremen ist der Tourismus noch nicht wieder angekommen. „Die Auflagen gelten ja alle noch“, sagt Maike Bialek von der Bremer Touristik-Zentrale (BTZ). Immerhin gebe es jetzt aber die ersten Anfragen von Gästen, die kommen wollen, „die sind richtig heiß darauf“. Von einem Schwung von Buchungen könne aber nicht die Rede sein. Das werde wohl erst im Laufe des Monats passieren. „Wir sind in einer Umbruchphase, die Menschen wollen jetzt eher an die Küste als in eine Stadt“, so Bialek. Mittelfristig, da ist sie sich sicher, werde Bremen aber davon profitieren, dass die Reiseziele notgedrungen eingeschränkt sind und sich möglicherweise noch lange Zeit auf das Inland beschränken.

Nach Zahlen des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) hatte Bremen bei den Übernachtungen in Betrieben mit mehr als zehn Betten im vergangenen Jahr einen Zuwachs von 8,7 Prozent. In Niedersachsen fiel das Plus deutlich geringer aus und lag bei 2,8 Prozent. Spitzenreiter war Mecklenburg-Vorpommern mit 10,4 Prozent. Die Bundesbürger machen weiterhin am liebsten im eigenen Land Urlaub, auch das weist die DTV-Statistik aus. Auf den weiteren Plätzen: Spanien, Italien, Türkei und Österreich. Weit vorne in Deutschland ist Bayern, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Knapp die Hälfte der Ferienreisenden steigt im Hotel ab, knapp ein Viertel nimmt sich eine Ferienwohnung.

In Niedersachsen sind es sicher auch der Harz und andere Regionen, die von den Urlaubern angesteuert werden, vor allem ist es aber die Nordseeküste. Während der Schulferien drängeln sich dort in jedem Jahr die Touristen. Viele der Buchungen gelten noch, sie sind nicht storniert worden, hinzu kommen jetzt solche Gäste, die eigentlich ins Ausland wollten. „Von der Pfingstzeit abgesehen, ist das in der Vorsaison noch kein Problem, im Sommer wird‘s aber schwierig“, sagt Sonja Janßen. Sie lebt in Hooksiel, das im Juli und August ohnehin immer schon aus den Nähten platzt: „Wir haben dann bis zu 4000 Gäste.“ Auch wenn durch die Corona-Auflagen dieses Mal weniger kommen könnten, dürfte es eine große Herausforderung werden, die Hygieneregeln einzuhalten, meint die Tourismus-Managerin.

Eines kann Janßen bislang nicht beobachten – dass die Übernachtungspreise wegen der überbordenden Nachfrage deutlich steigen. „Bei den Vorbuchungen sind sie in der Regel ohnehin vertraglich festgeschrieben und im Gastgeberverzeichnis kann es bis Oktober auch keine Veränderungen geben.“ Vorstellen könne sie sich allenfalls, dass die durch die Krise gebeutelten Gastronomen bei Essen und Trinken Aufschläge nehmen.