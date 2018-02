Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (m.) im Justizzentrum am Wall. (nordphoto)

Die Gebühren, die Bremen der Deutschen Fußball Liga (DFL) für den Einsatz zusätzlicher Polizeikräfte bei sogenannten Hochrisikospielen in Rechnung stellt, sind rechtens. Mit einem Sieg der Stadt Bremen endete am Mittwoch die Berufungsverhandlung im Streit um die Gebühren vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG).

Und es war eine krachende Niederlage, die das Gericht der Fußball Liga bescherte: Nicht nur, dass das OLG das Urteil der ersten Instanz einkassierte - im Mai 2017 hatte das Verwaltungsgericht die Gebührenbescheide als rechtswidrig eingestuft -, es gab darüber hinaus der Argumentation der Innenbehörde in praktisch jedem der strittigen Punkt recht. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sprach von einem "Meilenstein" und einem "guten Tag für den Steuerzahler". Die DFL gestand die Niederlage ein, kündigte unmittelbar nach der Urteilsverkündung aber bereits an, Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einzulegen. Und, dass man im Falle einer Niederlage auch dort, die Kosten eins zu eins an Werder Bremen weiterreichen werde.

Auf Werder Bremen wird das Urteil vom Mittwoch sogar schon unmittelbare Auswirkungen haben. Nach Informationen des WESER-KURIER wird der Verein im Zuge des Mitte März beginnenden Lizenzierungsverfahrens für die nächste Saison von der DFL aufgefordert werden, Rücklagen für den Fall einer letztinstanzlichen Niederlage in diesem Rechtsstreit zu bilden.

Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald hatte es schon im Gerichtssaal befürchtet. Er sah "erhebliche, weitere wirtschaftliche Belastungen" auf Werder Bremen zukommen, "die am Ende dann irgendwie wird werden aufbringen müssen".

Innensenator Mäurer wiederum stellte dies in Abrede. Es ginge nicht um eine Einzellösung für Bremen, sondern darum, dass sich die DFL bundesweit an den Kosten für zusätzliche Polizeikosten beteilige. In diesem Sinne werde er jetzt auf der nächsten Konferenz der Innenminister dafür werben, dass auch andere Bundesländer die DFL zur Kasse bitten.

