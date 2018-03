Im Fall der schweren Brandstiftung von 2012 entscheidet das Bremer Landgericht. (Markus Hibbeler)

Zeitlich liegt einfach kein Segen auf diesem Prozess. Verhandelt wird vor dem Landgericht ein Fall von schwerer Brandstiftung. Einem 30-Jährigen wird vorgeworfen, im Juli 2012 nach einer Grillparty Feuer am Haus seiner türkischen Nachbarn in Woltmershausen gelegt zu haben. Dabei soll er außerdem rassistische Parolen wie „Ausländer raus“ gerufen haben. Von der Zustellung der Anklage an den Angeklagten im Juni 2013 bis zum Prozessauftakt Ende Februar sind vier Jahre und acht Monate vergangen – der lange Zeitraum wird sich mildernd auf das Urteil auswirken.

Dass die Anklage so lange liegen blieb, liegt daran, dass der Mann nicht in Haft saß – und grundsätzlich am hohen Arbeitspensum der Kammern. Der Effekt der langen Pause: Fast alle Zeugen konnten sich nicht mehr an Details des Abends erinnern, zumal zumindest die Gäste des Grillabends damals ebenso wie der Angeklagte sehr viel Alkohol konsumiert hatten. Auch der Angeklagte konnte sich nicht konkret daran erinnern, das Feuer gelegt zu haben, hatte es in seinem Geständnis aber nicht ausgeschlossen und seinen Nachbarn um Entschuldigung gebeten.

Am Freitag folgten die Plädoyers. Die Staatsanwaltschaft sagte, man habe keine Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten. Er habe in einer "aggressiven Verstimmung" billigend in Kauf genommen, dass Gesundheit und Eigentum der türkischen Familie Schaden nahmen. Auch den Tatbestand der Volksverhetzung sah sie als erfüllt an. Ihre Forderung: Zwei Jahre auf Bewährung, von denen vier Monate wegen der Verzögerung als vollstreckt angesehen werden sollen. Die Verteidigung argumentierte, der Abend habe durch unglückliche Zufälle eine verhängnisvolle Eigendynamik entwickelt, der Angeklagte zudem gestanden.

Ihn erwartet, darauf hatten sich alle Seiten geeinigt, eine Haftstrafe zur Bewährung zwischen einem Jahr und zwei Jahren. Beim Urteil nun gab es eine letzte zeitliche Verzögerung: Die Richterin verlegte es von Freitag auf Dienstag, 13. März (14 Uhr). Ein Richterkollege hatte für seine parallel laufende Verhandlung kurzfristig um Unterstützung des Sicherheitspersonals gebeten, die Richterin bewilligte ihm "ihre" beiden Einsatzkräfte und musste dadurch verschieben.