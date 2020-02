Der Staatsgerichtshof, das Bremer Verfassungsgericht, kommt für das Urteil im Justizzentrum am Wall zusammen. (Christina Kuhaupt)

Ist das Volksbegehren, das mehr Pflegepersonal an Bremer Krankenhäusern fordert, zulässig oder nicht? Diese Frage wird an diesem Donnerstag vom Staatsgerichtshof entschieden. Am Vormittag wird das Urteil im Streit zwischen den Vertretern des Senats und des Volksbegehrens erwartet.

In der Verhandlung vor dem Verfassungsgericht vor drei Wochen hatte der Senat argumentiert, das Volksbegehren sei aus seiner Sicht nicht zulässig, weil wesentliche gesetzliche Voraussetzungen nicht gegeben seien, darunter eine Aufstellung der Kosten in der Erklärung des Begehrens, die auf Bremen im Erfolgsfall zukämen. Auch sei nicht Bremen, sondern der Bund dafür zuständig, per Gesetz festzulegen, wie viel Pflegepersonal pro Patient in den Krankenhäusern nötig sei.

Die Initiatoren des Volksbegehrens, ein Bündnis aus Krankenhauspersonal, Vertretern von Gewerkschaften und Patientenverbänden, sehen das anders: Bremen besitze sehr wohl gesetzliche Spielräume bei der Personalplanung, sagen sie. Die Bundesgesetze sind aus ihrer Sicht unzureichend, in ihnen gehe es lediglich um „nicht patientengefährdende Standards“. Das aber sei weder aus Sicht des Pflegepersonals noch aus der der Patienten eine wünschenswerte Versorgung.

Für sein Volksbegehren hatte das Bündnis rund 12000 Unterschriften gesammelt, 7000 mehr als nötig, um die Initiative zu starten. Ähnliche Vorhaben in Hamburg und Bayern sind gescheitert, dort hatten die Verwaltungsgerichte die Volksbegehren nicht zugelassen.