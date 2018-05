Vor dem Bremer Landgericht muss sich am Montag ein Paar verantworten, das seinen Sohn misshandelt haben soll. (Frank Thomas Koch)

Laut Anklage haben die Eltern ihr Kind ausgezogen und dann mit Wasser übergossen, das sie zuvor in einem Wasserkessel erhitzt hatten. Der Vierjährige erlitt dadurch schwere Verbrühungen an Hinterkopf, Rücken, Händen und Füßen. Anschließend, so die Staatsanwaltschaft, hätten die beiden Angeklagten ihren Sohn tagelang nicht von einem Arzt untersuchen lassen. Dadurch hätten sie billigend das Risiko in Kauf genommen, dass das Kind an den Folgen der Verbrühungen stirbt.

Der Prozess gegen die beiden Eltern war in Bremerhaven in den vergangenen Wochen unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden. Das Gericht begründete dies mit dem angeschlagenen gesundheitlichen Zustand der angeklagten Mutter, die einen öffentlich geführten Prozess eventuell nicht durchgestanden hätte. Bei der für den frühen Nachmittag angestzten Urteilsverkündung ist die Öffentlichkeit wieder zugelassen.