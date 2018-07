Maurice Laaß erreichte in der Schönheitskonkurrenz den zweiten Platz, für Vanessa Goldschmidt reichte es nicht für eine vordere Platzierung. (Frank Thomas Koch)

Vanessa Goldschmidt muss ein kleine Enttäuschung verkraften. Die 23-Jährige Weyherin, die am Sonnabend beim "Miss und Mister Deutschland"-Wettbewerb im Radisson Blue Hotel für Bremen an den Start gegangen war, konnte sich in der Frauenkonkurrenz nicht in der Endrunde platzieren. Mehr Zuspruch bei der Jury fand der Bremer Maurice Laaß. Der 27-jährige Marineoffizier im Studium belegte bei den Männern Platz zwei und darf nun als "Vize-Mister-Deutschland" zu weiteren Wettbewerben auf internationaler Ebene reisen.