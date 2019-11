Ein Einsatzfahrzeug der Polizei mit Bremer Landeswappen steht auf einem Parkplatz (Symbolbild). (Karsten Klama)

Nach dem Bundesligaspiel am Samstag zwischen Werder Bremen und dem FC Schalke 04 kam es zu einer Prügelei zwischen Werder-Fans und Anhängern der Gäste in der Östlichen Vorstadt. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei ein 20- und ein 47-Jähriger verletzt. Insgesamt wurden 21 Menschen vorläufig festgenommen.

Der 47-Jährige ging gemeinsam mit seinem 20-jährigen Sohn und acht weiteren Schalke-Anhängern durch die Stader Straße, als sie von 20 bis 30 größtenteils Vermummten angegriffen worden sind. Die Männer kamen aus einer Gaststätte und griffen zunächst den Sohn an. Der Vater ging dazwischen und wurde selbst geschlagen und am Boden liegend getreten, so die Polizei. Laut Zeugenaussagen sollen mehrere Angreifer mit Quarzhandschuhen und Mundschutz ausgestattet gewesen sein, einige trugen Werder-Schals vor dem Gesicht. Während sich der 20 Jahre alte Mann leichte verletzt wurde, musste der 47-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab und umstellte ein Lokal, in das einige Angreifer geflüchtet sein sollten. Die Gaststätte wurde durchsucht und 21 tatverdächtige Männer festgenommen. Unter anderem stellten die Polizisten Mundschutze und Sturmhauben sicher. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und dem besonders schweren Fall des Landfriedensbruchs dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter (0421) 362 3888 entgegen.