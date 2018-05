Einen Regenschirm mitzunehmen, kann am Vatertag sinnvoll sein. Die Wetterprognosen sagen Gewitter voraus. (Frank Thomas Koch)

Der Himmelfahrtstag ist ein beliebter Tag für feucht-fröhliche Ausflüge nicht nur von Vätern und allen, die es sich an diesem Tag dazuzählen. Feucht wird es auch, allerdings nicht nur in den Kehlen, wie ein Blick auf Wetterprognosen zeigt.

Dem Frühlingshoch "Quinlan" gehe pünktlich zum Vatertag die Puste aus, lässt "WetterOnline" wissen. Das werde einhergehen mit Gewittern und einem Temperatursturz.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Donnerstag in Bremen eine starke Bewölkung "mit Schauern und teils kräftigen Gewittern" voraus, bei denen der Wind böig aus Südwest bis West auffrischt.

Bei "Wetter.com" ist von "strahlendem Sonnenschein" am morgen und möglichen Regenschauern ab mittags die Rede. Während das Thermometer tagsüber noch bis auf 20 Grad klettern, sinken die Temperaturen laut "Wetter.com" am Abend auf elf bis zwölf Grad.

Mit Vorhersagen ist es bekanntlich so eine Sache - manchmal treffen sie zu, manchmal nicht. Vorbereitet sein ist deshalb beim Thema Wetter immer angeraten, wenn Ausflüge ins Freie geplant sind. Angesichts der in Sachen Regen recht einhelligen Prognosen für den Vatertag kann also eine Regenjacke im Gepäck nicht schaden. (rab)