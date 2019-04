Über die neue App können die meisten regionalen Zug- und Busverbindungen gekauft werden. (Holger Hollemann/dpa)

Für Niedersachsen und Bremen geht eine neue App an den Start, über die Fahrkarten für die meisten regionalen Zug- und Busverbindungen gekauft werden können. Die Fahrkarte für Reisen mit regionalen Verkehrsmitteln können Pendler sich auf ihr Handy herunterladen oder nach einer Buchung am Computer ausdrucken. Der neue Online-Vertrieb baut auf der "FahrPlaner"-App des landesweiten Niedersachsentarifs auf, die bisher bereits Fahrplanauskünfte gab.

Die neue Ticket-App ist ein weiterer Schritt im Bemühen, Reisen mit Bus und Bahn in Niedersachsen und Bremen möglichst unkompliziert und kundenfreundlich zu machen. Seit Ende vergangenen Jahres bereits gilt für Fahrten mit Regionalzügen und dem öffentlichen Nahverkehr in den beiden Ländern und Hamburg eine gemeinsame Fahrkarte.

In der Bahnfahrkarte des Niedersachsentarifs ist seitdem in den meisten Regionen am Start- und Zielort der Reise ohne Mehrkosten die Nutzung von Bus, Straßenbahn und U-Bahn automatisch mitenthalten. Die Regelung gilt auch für Fahrten nach Hamburg.

Hier können Sie die Fahrplaner-App im Google Playstore runterladen. Die Version für den App-Store von Apple finden Sie hier. (dpa)