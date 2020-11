Mehr als eine Million Menschen in Deutschland ernähren sich einer Studie zufolge vegan. (Jens Büttner)

In diesem Podcast diskutieren Simone Blaschke und Charlotte Schröder über bewusste und nachhaltige Ernährung. Simone Blaschke lebt seit sieben Jahren vegan, Charlotte Schröder sagt über sich selbst, dass sie sehr darauf achtet, wo das von ihr verzehrte Fleisch herkommt. Einig sind sich beide darüber, dass es mehr Informationen braucht, um bewusste Kaufentscheidungen treffen zu können.

„Ich trau mich jetzt mal den Elefanten im veganen Raum anzusprechen. Charlotte, warum isst du Fleisch?“, fragt Simone Blaschke per Sprachnachricht in einen Gruppenchat. Der Gedankenaustausch-Podcast sollte eigentlich im Studio des Pressehauses des WESER-KURIER aufgenommen werden, doch die Pandemie hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch wurde aus der Not eine Tugend gemacht: Coronakonform wurde die Gruppendiskussion in die eigenen vier Wände verlagert. Raum für den Austausch – ein Chat. Doch auch mit Sprachnachrichten ist eine Diskussion möglich.