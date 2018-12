Nicole Seggermann (links) und Miriam Eimer vom Team „Vegan Charity Bake Sale“ verkaufen Tortenstücke gegen Spenden für den Tierschutz. “ (Christina Kuhaupt)

Döner und Rollo gehen auch bei Veganern gut. Natürlich nur solche aus rein pflanzlichen Bestandteilen, ohne tierische Inhaltsstoffe. Lange Schlangen bilden sich am Sonntagmittag vor dem Dönerstand auf dem alternativen Weihnachtsmarkt im BLG-Forum. Auch an den anderen rund 40 Ständen in der Halle herrscht Gewusel. Geboten wird fast alles, was das Veganerherz begehrt. Torten und Pralinen, Bio-Kosmetik und faire Öko-Mode, Schmuck und Bücher oder auch Weizenwurst-Delikatessen und Bio-Honigersatz, der hier Wonig heißt.

Zum zweiten Mal hat der Verein „VegBremen“ den Weihnachtsmarkt in der Überseestadt organisiert. 2017 kamen rund 2500 Besucher, sagt die Vereinsvorsitzende Carola Kagemann. „Wir hoffen, dass es diesmal noch mehr sind.“ Der Verein wolle auch Menschen zum Markt locken, die noch Fleisch essen, aber neugierig auf anderes sind. „Denen können wir hier zeigen, was es alles an tollen Alternativen gibt.“

Irmgard und Winfried Böttcher brauchen nicht mehr überzeugt zu werden, das ältere Ehepaar ernährt sich seit Längerem vegan. Die Böttchers sind aus Niedersachsen zum Weihnachtsmarkt angereist, der Eintritt kostet sie acht Euro. Das Rollo habe gut geschmeckt, erzählen sie, und dass es in der Halle doch ziemlich dunkel ist, störe sie nicht. „Das ist doch weihnachtlich.“ Auch ein Weihnachtsgeschenk hat Irmgard Böttcher schon gefunden. „Ein Kochbuch für ein Familienmitglied, wir sind alle Veganer.“

Mehr zum Thema Die Lebenseinstellung unter der Lupe Veganismus: zwischen Naturliebe und Geschäft Vegan ist mehr als eine Ernährungsweise. Vegan ist eine Lebenseinstellung: bewusster und ... mehr »

Reichlich Auswahl gibt es an den Kuchenständen. Freundlich beantworten die Anbieter Fragen nach Zutaten und Zubereitung. „Torte geht besonders gut“, sagt Miriam Eimer vom Team „Vegan Charity Bake Sale“. Die Bremer, alle ehrenamtlich tätig, verkaufen Gebäck, Kuchen und Tortenstücke gegen Spenden für den Tierschutz. „Wir empfehlen einen bestimmten Betrag, aber jeder kann geben, was er für richtig hält.“ Die süße Ware liefern Ehrenamtliche – „unsere Stammbäcker“, erklärt die junge Frau. Seit 2014 biete das Charity-Team auf Festen veganes Gebäck gegen Spenden an. Damit habe man schon viele Tierprojekte in und um Bremen unterstützt, sagt Nicole Seggermann. Etwa die Eichhörnchen-Aufzuchtstation oder das Papageienschutz-Zentrum.

Wie aber können Veganer sicher sein, dass sie tatsächlich nichts Tierisches an den Ständen konsumieren? „Unsere Bäcker ernähren sich selbst vegan, und sie geben ihre Rezepte auch weiter“, sagt Miriam Eimer. Und Carola Kagemann vom Veranstalter „VegBremen“ berichtet, alle Anbieter müssten unterschreiben, dass sie ausschließlich vegane Produkte präsentierten. Erwünscht seien Angaben zu Bio-oder Fair-Trade-Zertifizierung, Rohkostanteil, Regionalität und Nachhaltigkeit. Die meisten aus der Szene kenne man auch schon lange und vertraue ihnen.

Kuhmilch entdeckt

Dennoch gebe es Kontrollen auf den Märkten und veganen Sommerfesten des Vereins, versichert Kagemann. „Ein Coffee-Stand hatte mal Kuhmilch dabei“, sagt sie und lacht. Die sei dann aber schnell abgeräumt worden.

Gleich sechs verschiedene Milch-Ersatz­sorten bieten Lina und Anja an einer veganen Coffee-Bar. Beliebt seien vor allem Soja- und Hafermilch. Getrunken wird aus biologisch abbaubaren Pappbechern. Vielen Marktbe­suchern ist das wichtig. „Womit wird der ­Kaffee gesüßt“, will eine Frau auch noch wissen.

Ernährungstipps von Experten und eine kleine Kochshow stoßen auf großes Interesse in der Halle. Die Besucher sitzen auf einfachen Holzstühlen oder aufeinandergestapelten Paletten, an denen auch gegessen wird. Viel Platz wird den Kindern eingeräumt, in einem Zelt können sie Geschichten hören oder selber lesen, sogar der Weihnachtsmann soll noch vorbeischauen.

Aus Bremen-Nord kommt Anja Heißen­büttel, die ökologische Fair-Trade-Kleidung, Schuhe aus Kautschuk und Accessoires ­verkaufen möchte. An ihrem Stand erkundigen sich auch viele Nicht-Veganer, erzählt sie. „Die sind neugierig und wollen sich das alles mal angucken.“ Besonders häufig wird sie auf die Kautschuk-Schuhe angesprochen, dabei interessiere natürlich auch der Preis, sagt sie.

Sehr zufrieden mit der Besucherinteresse ist Katja Baumgarten. „Nach eineinhalb Stunden hatte ich schon 15 Interessenten.“ Die Bremerin wirbt für vegane Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel einer österreichischen Firma, dazu gehört auch Zahnöl. „Das wird wie Zahnpasta benutzt, hat aber keine Konservierungsstoffe.“ Sie informiert am Stand, verkauft aber nicht.

Rund 60 Prozent der Weihnachtsmarkt-Anbieter stammten diesmal aus der Region, sagt Carola Kagemann auf Nachfrage. Bei der Auswahl der Bewerber würden sie bevorzugt. Ihr Verein habe inzwischen fünf vegane Sommerfeste in Bremen auf die Beine gestellt. Weil das so gut angenommen werde, sei auch ein zweiter veganer Weihnachtsmarkt organisiert worden – alles ehrenamtlich, betont die Vorsitzende.