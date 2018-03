Generalmajor Carsten Breuer (rechts) verabschiedet in der Bürgerschaft Oberst Claus Körbi in den Ruhestand. (Frank Thomas Koch)

Frank Sinatras „I did it my way“ hatte Oberst Claus Körbi, Kommandeur des Landeskommandos Bremen, für seine Verabschiedung in der Bürgerschaft mit Bedacht ausgewählt. Wie von dem Standortältesten gewünscht spielte das Luftwaffenmusikkorps Münster den Klassiker. Der sichtlich bewegte Oberst wurde am Dienstag vor rund 300 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft von Bürgerschaftspräsident Christian Weber und Bürgermeister Carsten Sieling im Rahmen des Jahresempfanges der Bundeswehr für seine Verdienste gebührend gewürdigt.

Was Körbi auch immer tat in 20 Jahren Führungsverantwortung, er tat es auf seine ganz eigene Weise. Mit Führungsstärke, aber eben auch mit Ecken und Kanten, wie Generalmajor Carsten Breuer vor der feierlichen Kommandoübergabe an Oberst Hans Peter Dorfmüller, den künftigen Standortältesten in der Scharnhorst-Kaserne, hervorhob.

Eine Hommage an Bremen

Nachdenklich habe ihn Körbis Aussage gestimmt, dass er von seinen Vorgesetzten die klare Weisung bekommen habe, sich nicht mehr öffentlich exponiert über Politik zu äußern, sagte Breuer, Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Berlin. Und dass hatte Körbi in seiner vierjährigen Bremer Amtszeit als Standortältester stets bei jedem Jahresempfang getan, ob er nun Brechts „Stell‘ Dir vor es ist Krieg und keiner geht hin“ oder die „Schwerter zu Pflugscharen“-Friedensbewegung der ehemaligen DDR zitierte. Schlagzeilen hatte der studierte Betriebswirt auch gemacht, als er US-Präsident Donald Trump verbal ins Visier nahm. Und so entschied sich Körbi in seiner Abschiedsrede für eine Hommage an Bremen, der letzten Station seiner 42-jährigen Militärlaufbahn.

Umso deutlichere Worte fanden Christian Weber und Carsten Sieling in ihren Ansprachen. Wohl an die Adresse des kleinen Grüppchens friedensbewegter Demonstranten, die draußen vor der Tür die Abschaffung der Bundeswehr forderten, sagte der Bürgerschaftspräsident: „Es hat mich schon sehr irritiert, dass in Teilen der Öffentlichkeit gemutmaßt wurde, dass diese Veranstaltung im Parlamentsgebäude als – Zitat ‚weiterer Schritt zur militärischen Durchdringung aller gesellschaftlichen Bereiche‘ gewertet wurde. Das ist Unsinn und zeugt von Realitätsverlust!“ Die Bundeswehr sei heute eine demokratische Armee, inspiriert vom Geist des Grundgesetzes, getragen vom Parlament und im Bewusstsein, das Land zu verteidigen. Gerade in dieser Zeit gelte: „Freie Gesellschaften müssen wehrhaft bleiben“. „Wie alle Gruppen gehören selbstverständlich auch die Soldatinnen und Soldaten in die Mitte der Gesellschaft, sie sind vor allem Beschützer dieser Gesellschaft“, betonte Weber. Sowohl er als auch Carsten Sieling forderten eine vernünftige Ausstattung der Bundeswehr.

Ein Mann für alle Fälle

„Lieber Oberst Körbi, das Land Bremen ist Ihnen zu tiefem Dank verpflichtet. Sie haben sich als Mann für alle Fälle und für unkonventionelle Lösungen bewährt und beliebt gemacht“, sagte Weber. Sieling lobte es in seiner Ansprache als „sehr bremisch“, dass Körbi eine ganz neue, ungeahnte Liaison möglich gemacht habe: Das wirkungsvolle und unglaubliche Zusammenwirken von Soldaten und Sozialarbeitern, als 2015 rund 15 000 Menschen im Land Bremen Zuflucht suchten (wir berichteten in der Dienstagsausgabe).

Körbis Nachfolger, Oberst Hans Peter Dorfmüller, der ohne Zwischenstopp von seinem Einsatz bei der Luftwaffe in Juba Südsudan in die Hansestadt kam, um das Landeskommando zu übernehmen, ist passionierter Marathonläufer. Langen Atem und Ausdauer wird er im traditionell friedensbewegten Bremen brauchen. Zumal Claus Körbi viele Fußabdrücke hinterlassen hat, wie Carsten Sieling abschließen betonte.