Besucher können durch umsichtiges Verhalten das Risiko verringern, Opfer eines Taschendiebstahls zu werden. (Daniel Chatard)

Der Countdown läuft; viele können es schon gar nicht mehr erwarten. Am kommenden Montag öffnen der Bremer Weihnachtsmarkt in der Innenstadt und der Schlachtezauber an der Weser. Doch je enger und drängeliger es in den Straßen und Gässchen zugeht, desto leichter haben es Diebe.

Deshalb warnt die Polizei wenige Tage vor Beginn des Bremer Weihnachtsmarktes mit einer Aufklärungsaktion vor Taschendiebstahl. Zur Eröffnung am kommenden Montag wird eine mobile Wache vor Ort sein und ab 11 Uhr Infomaterial verteilen.

Dazu stellt die Polizei ihr Einsatzkonzept für die Feiertagssaison vor: Wie in den Jahren zuvor schützen uniformierte Beamte Weihnachtsmarkt und Schlachtezauber gemeinsam mit einem privaten Sicherheitsdienst.

Neu: Wassertanks in Bremerhaven

Die Polizei hat ein mehrstufiges Konzept für die Sicherheit des Weihnachtsmarktes und des Schlachtezaubers. Dieses orientiert sich an den vom Bundeskriminalamt sowie den von der Polizei Bremen erstellten Gefährdungsprognosen, erklärt Sprecher Nils Matthiesen. Die Polizei stehe im engen Austausch mit anderen Sicherheitsbehörden und den Marktbetreibern.

In Bremerhaven startet und endet der Budenzauber an denselben Tagen. Dort haben die Polizei, die Feuerwehr und das Ordnungsamt zusammen mit dem Veranstalter allerdings ein verändertes Sicherheitskonzept vorgestellt: In der Seestadt sollen riesige Wassertanks die Gefahr von Amokfahrern minimieren. Die rund 30 Gefäße sollen an neuralgischen Einfallsstraßen aufgestellt werden. Seit vor zwei Jahren, am 19. Dezember 2016, der Tunesier Anis Amri mit einem Lastwagen auf dem Berliner Breitscheidplatz in eine Menschenmenge gefahren ist, gelten Weihnachtsmärkte als Ziel von Terroranschlägen.

Hinweise auf eine konkrete Bedrohung in Bremen oder Bremerhaven gebe es aber nicht, betont Matthiesen.

Vorsichtiger Umgang mit Wertsachen

Für einen unbeschwerten Abstecher zum Glühweinstand empfiehlt die Polizei zudem, Taschen und Jacken niemals aus den Augen zu lassen. Um Taschendiebstahl vorzubeugen, sollten Besucher nur so viel Bargeld mitnehmen, wie sie benötigen. Geld, Kreditkarten und Handy sollten möglichst eng am Körper aufbewahrt werden, am besten in verschlossenen Innentaschen. Hand- und Umhängetaschen sollten mit der Verschlussseite zum Körper zeigen. Kommt doch mal eine Geldkarte abhanden, empfiehlt die Polizei den Sperrnotruf 116 116.

Wer sich in einer bedrohlichen Siituation wiederfindet, solle durch lautes Schreien auf sich aufmerksam machen, um sich Hilfe zu holen. Opfer sollten jeden Diebstahl umgehend bei der Polizei anzeigen und auch verdächtige Beobachtungen über den Nortuf 110 mitteilen.

(Dieser Text wurde um 16.26 Uhr aktualisiert.)